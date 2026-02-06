Skaitytojas: Kaune trūko dar vienas vandentiekio vamzdis

„Laba diena. Jeigu įdomi ir svarbi informacija, V. Krėvės pr. trūkęs dar vienas vamzdis“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ apie 12.45 val. rašė nuotrauką atsiuntęs skaitytojas.
Primename, jog du vandentiekio vamzdžių trūkimai Kaune fiksuoti ir praėjusią savaitę, tiksliau, kuomet oro temperatūra buvo šalčiausia. Kauniečiai tada pranešė, jog avarijos fiksuotos Baltijos ir Naujakurių gatvėse.
O praėjusį šeštadienį dėl vandentiekio avarijos patvino ir Partizanų gatvė.
Šalčiai Kaune didina vandentiekio avarijų skaičių
Dėl tvyrančių šalčių Kaune padaugėjo avarijų, tačiau situacija valdoma, pirmadienį sakė UAB „Kauno vandenys“ vadovas Ramūnas-Petras Šulskus.
Jo teigimu, vandentiekio avarijas sukelia grunto judėjimas, todėl su atlydžiu prognozuojama dar vieną gedimų bangą.