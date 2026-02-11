Įspėjimas sostinės vairuotojams: gatvėse fiksuojamos spūstys, avarijos

„Valome ir barstome visas sostinės gatves, praneša „Grinda“.
Kaip skelbima, temperatūra siekia -5 laipsnius, gatvių dangos -6 laipsnius. Vietomis gali būti slidesnių ruožų.
Prognozuojama, kad įdienojus snygis turėtų pasibaigti.
„Eismo sąlygos išlieka pakankamai geros, tačiau sningant, ypač piko metu, visada verta vairuoti atidžiau“, – teigia „Grinda“.
Tuo tarpu „Judu“ praneša, kad trečiadienio rytą Vilniaus gatvėse fiksuojami 6 eismo įvykiai ir 12 spūsčių.
Eismo įvykiai užfiksuoti Saulėtekio al., Savanorių pr. ir Naujoji Riovonių g., Kareivių g. link Verkių g. 1-oje juostoje, Stadiono g. 1, Kareivių g.12A, V. Maciulevičiaus g. ties Sietyno g.
Spūstys susiformavo šiose vietose:
Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (į centrą);
Ukmergės g. link Ukmergės–M. Lietuvio g. sankryžos (į centrą);
Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Laisvės pr. sankryžos (į centrą);
Olandų g. link Olandų žiedo;
Pavilnionių g. link Justiniškių g.;
Kareivių g. link Kareivių g.–Žirmūnų g. sankryžos (važiuojant nuo O. Milašiaus g.);
Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės);
Kareivių g. link Kareivių—Verkių g. sankryžos (nuo Žirmūnų g.);
Eišiškių pl. link Eišiškių pl.–Metalo g. sankryžos (važiuojant nuo Salininkų);
Kalvarijų g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos (į centrą);
Drujos g. link Aušros Vartų g.