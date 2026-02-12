Dėl penktadienio ryto – įspėjimas vairuotojams: ragina susilaikyti nuo kelionių

„Rytoj per rytinį piką prognozuojamos ypač sudėtingos, galimai skirtingos oro sąlygos įvairiose miesto dalyse: sniegas, šlapdriba, lietus, lijundra ar plikledis.
Esant tokioms sąlygoms, pavojingai slidu gali būti tiek gatvėse, tiek pėsčiųjų takuose, o danga gali apledėti vos per kelias minutes“, – praneša įmonė.
Teigiama, kad bus siekiama padaryti viską, kas įmanoma, kad judėti mieste visiems būtų saugu.
„Tačiau raginame visus eismo dalyvius būti itin atsargius ir, esant galimybei, susilaikyti nuo kelionių.
Saugokite save ir įspėkite artimuosius“, – teigta įmonės soc. tinkle „Facebook“.