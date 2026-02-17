Atnaujins prieš pusšimtį metų įrengtą aikštę su legendine skulptūra: vietoje automobilių – rekreacinė zona

Aikštė taps draugiškesnė bendruomenės susibūrimams, tačiau išlaikys savo ikonišką charakterį. Šios viešosios erdvės ties Architektų g. 152 projektui, kurį rengė sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija, jau gautas statybos leidimas.
Aikštės projektiniai sprendiniai formuoti atsižvelgiant į vietos bendruomenės siūlymus ir derinant skirtingus interesus. Rajone veikia aktyvi Lazdynų „Ryto“ bendruomenė, kuri šioje aikštėje organizuoja savo šventes. Būtent jų prašymu buvo numatyta didesnė atvira erdvė, kurioje galėtų susiburti žmonės renginių metu.
Nors modernizmo architektūroje buvo įprastos plačios didelės erdvės, tačiau realybėje ilgainiui tinkamai neprižiūrimi tušti plotai užsipildė automobiliais, kioskais. Be to, pastebima, kad mažas želdinių kiekis nesukuria jaukumo, nekviečia žmonių užsibūti viešojoje erdvėje ilgiau. Tad aikštės atnaujinimo projekte originalus modernistinis sumanymas derintas su šiais išryškėjusiais poreikiais.
„Šios istorinės aikštės atnaujinimo projekte sąmoningai atsitraukėme nuo tuščios, perteklinėmis dangomis užpildytos erdvės ir orientavomės į gyvą, žalią ir bendruomenei patogią aikštę. Tai projektas, kuriame modernistinis paveldas derinamas su šiandienos poreikiais“, – pasakoja Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Projekte numatyta mažinti kietųjų dangų plotą, įrengti lietaus sodą tvariam lietaus vandens surinkimui, dulksnos fontaną. Teritorijoje suformuotos erdvės bendruomenės renginiams ir prekybai. Siekiant sustiprinti aikštės reprezentacinį vaidmenį, numatytas skulptūros „Rytas“ apšvietimas ir vieta vėliavoms. Takai suprojektuoti taip, kad erdve galėtų patogiai naudotis žmonės su judėjimo ir regos negalia.
Taip pat projekte planuojama pertvarkyti nefunkcionalų automobilių stovėjimą įrengiant tvarkingas stovėjimo vietas statmenai gatvelei. Per viešus projekto pristatymus gyventojai prašė palikti kuo daugiau automobilių stovėjimo vietų.
Pagal naują planą, šalia aikštės jų numatyta 47 – vos keliomis mažiau nei anksčiau tilpdavo chaotiškai statomų automobilių. Tačiau dabar automobilius bus galima pastatyti patogiai, neužstatant kitų ir laikantis kelių eismo taisyklių. Vietoje anksčiau buvusios stovėjimo aikštelės bus sukurta rekreacinė zona – lietaus sodas su takais.
Didelis dėmesys skiriamas želdiniams – pagal projektą, visi esami medžiai bus išsaugomi, be to, teritoriją numatyta papildyti 25 naujais medžiais, sodinamais pagal esamą želdinių struktūrą ir skirtingų zonų funkcijas. Planuojama, kad aikštė taip pat bus apsodinta krūmais, daugiamečiais žoliniais augalais ir gėlėmis, o lietaus sodas – drėgmę mėgstančiais augalais.
Projektą rengė Vilniaus vystymo kompanijos specialistai: architektai Linas Ūsas ir Julija Musteikytė-Mora, kraštovaizdžio architektė Živilė Savickaitė, inžinieriai Diana Gamulėnė ir Vytautas Kairys, konstruktoriai Nikolaj Moškov ir Kęstutis Sakalauskas. Taip pat talkino inžinieriai Mantas Minderis, Tomas Bieliauskas ir Rokas Masevičius. Projekto vadovės – Justė Sakalauskaitė ir Viktorija Bogdanovienė.
Projektą įgyvendins Vilniaus m. savivaldybė. Rangos darbus planuojama vykdyti šiais metais.
