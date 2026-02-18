Po netikėto susidūrimo laukia kelių „gaidelio“ prisipažinimo: visuomenei pažadėjo net atlygį

Klaipėdos apskrities VPK pranešimą apie eismo įvykį ir iš jo vietos nuvažiavusį vairuotoją antradienį (vasario 17 d.) gavo likus minutei iki vidurdienio.
Apie 11 val. 48 min. avarija įvyko Plungės rajone, ties Tilvikų kaimu, netoli Kulių.
Krašto kelyje Vėžaičiai–Plungė neprasilenkė du lengvieji automobiliai – „Lexus“ ir „Peugeot“.
„Lexus“ nulėkė nuo kelio į sniego pusnis griovyje, o „Peugeot“ vairuotojas iš avarijos vietos paspruko.
Pasak pareigūnų, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo.
Policininkai aiškinasi avarijos priežastį, tikslina aplinkybes ir ieško „Peugeot“ bei jo vairuotojo.
„Lexus“ vairuotojas visuomenės pagalbos paprašė ir socialiniuose tinkluose.
„Ieškomas automobilis – juodas universalas „Peugeot 508“. Visi galiniai langai tamsinti. Po įvykio turėtų būti nubrauktas kairės pusės galinis ketvirtis.
Pasišalino iš eismo įvykio vietos. Labai prašau visų, kurie tuo metu važiavo šiuo keliu – peržiūrėkite vaizdo registratorių įrašus. Bet kokia, net ir menkiausia informacija gali būti svarbi. Informacijos lauksiu asmeniškai. Už naudingą informaciją – atsilyginsiu“, – pažadėjo „Lexus“ vairuotojas.