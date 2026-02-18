Vaizdelis sostinės centre privertė nustebti: „Vilniečiai griūva ne dėl žiemos“

„Vilniečiai griūva ne dėl žiemos. Jie griūva dėl blogų sprendimų.
Atšyla – ir miesto šaligatviai virsta čiuožyklomis. Ligoninės pilnos traumuotų. Tarnybos dirba, barsto, bet tai – kova su pasekmėmis, ne su priežastimis“, – socialinio tinklo „Facebok“ paskyroje rašė jis.
A. Zuokas pasidalijo ir keliais Vilniaus centre užfiksuotais kadrais, į kuriuos ragino atkreipti dėmesį.
„Po „naujų“ remontų, lietaus vanduo nuo stogų vis dar teka tiesiai ant šaligatvio. Temperatūra svyruoja apie nulį – ir turime ledą ten, kur vaikšto žmonės.
Pinigai leidžiami remontuojant praeitį, ne kuriant sprendimus ateičiai“, – samprotavo buvęs meras.
Anot jo, Europos Sąjungos sostinėje vanduo turi būti nuvedamas į lietaus kanalizaciją arba nukreipiamas į važiuojamąją dalį, kuri valoma efektyviau.
„Ir remontuojant tai buvo galima padaryti. Dabar vėl reikės daryti iš naujo...“ – pridūrė A. Zuokas.
Primename, kad antradienį ryte Lrytas dalijosi skaitytojų nuotraukomis iš skirtingų sostinės mikrorajonų kiemų.
Gyventojai pasakojo, kad šaligatviai nuvalomi ir pabarstomi tik pagrindinėse gatvėse. Tuo metu vaikštant šalia namų ledas net blizga.
„Name gyvena jau garbaus amžiaus vyras, kuris paeina tik su lazdele. Tai gerai, kai pamatau pro langą ir nubėgu padėti“, – apie savo vyresnį kaimyną galvojo Naujamiesčio gyventojas.
„Šiandien net šiukšles nešiau į kito namo konteinerį, nes prieiti prie savo buvo per daug rizikinga“, – pasakojo Pilaitėje gyvenanti skaitytoja.
