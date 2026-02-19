Gyventojams užkliuvo prekybos tinklo elgesys: nesuprato, kodėl taip padarė

„Neįgaliųjų vietos – po sniego kalnu!“ – piktinosi klaipėdietė.
Ji užfiksavo, kad Tauralaukyje, prie „Norfa“ parduotuvės, automobilių stovėjimo aikštelėje nukastas sniegas supiltas ant neįgaliesiems skirtų vietų. Rezultatas – jos visiškai neprieinamos.
„Kodėl pasirinktos būtent šios vietos sniegui sukrauti? Neįgaliųjų stovėjimo vietos turi būti laisvos ir užtikrintos visais metų laikais – ne paverstos sniego sandėliu. Tikiuosi, kad situacija bus greitai išspręsta“, – rašo klaipėdietė.
Gyventojai komentaruose piktinasi, kad neįgaliesiems skirtos vietos turi būti prižiūrimos ir išvalytos pirmiausia, o ne naudojamos kaip sniego kaupimo zona.
„Norfos“ parduotuvės vadovė, nors ir atostogaudama, „Vakarų ekspresui“ teigė, kad situacija jau rytoj ryte turėtų būti išspręsta.
„Žadėjo, kad ryte samdoma įmonė „Ecoservice“ atvažiuos ir sutvarkys“, – sakė pašnekovė.
Anot jos, valytojai tiesiog neatkreipė dėmesio, kur stumia sniegą.
„Žiema šiemet sunki, sniego daug, sunku padaryti, kad visi galėtų privažiuoti prie pat pastato“, – sakė „Norfos“ atstovė.