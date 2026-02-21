Panašu, kad kurjeriai į gatves išriedėjo pamiršę nuvalyti sniegą nuo transporto priemonių stogų.
„Na, šitie tai perveža ne tik siuntas, bet ir sniegą“, – ironiškai rašė nuotraukomis pasidalijęs socialinio tinklo „Facebook“ vartotojas.
O štai komentatoriai į situaciją pažvelgė rimčiau. Buvo susirūpinta dėl aplinkinių saugumo.
„Blogiausia, kad kai jis kris ant kito automobilio, tai apgadins, o šis važiuos ir nuvažiuos laimingas. Draugams stiklą sudaužė nuo kito automobilio atskridęs ledas“, – rašė viena moteris.
„Apie kitų saugumą negalvoja“, – antrino kitas komentatorius.
Tiesa, į užfiksuotas nuotraukas komentaruose sureagavo ir pati įmonė.
„Dėkojame už pateiktą informaciją. Jau ėmėmės atitinkamų veiksmų, kad tokios situacijos nepasikartotų.
Saugumas mums yra prioritetas tiek pristatant siuntas, tiek ir dalyvaujant eisme kasdien“, – rašė „DPD“.
Policija primena: už tai gresia bauda
Naujienų portalas Lrytas pakomentuoti tokį atvejį paprašė ir policijos atstovų.
„Transporto priemonės vairuotojui galioja reikalavimas, kuris įpareigoja prieš važiuojant tinkamai pasirūpinti savo automobiliu, nesukeliant pavojaus sau ir kitiems eismo dalyviams. Transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga ir veikti visi jos elementai.
Sniegas ant automobilio neturi uždengti išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio ženklų, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų, taip pat neturi bloginti vairuotojui matomumo. Vairuotojai privalo imtis visų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus žmonėms ar žmonių turtui ir aplinkai“, – komentavo Lietuvos policijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė.
Pažymima, kad Už kelių eismo taisyklių nesilaikymą taikoma ANK 417 str. 7 dalis, kuri užtraukia baudą vairuotojams nuo dešimt iki dvylikos eurų.
