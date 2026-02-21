Miestas jau ruošiasi kovai su atlydžiu: štai, ko ėmėsi

Sinoptikams prognozuojant artėjantį temperatūros kilimą, susikaupęs gausus sniegas gali tapti rimtu iššūkiu, todėl Klaipėda iš anksto ruošiasi galimam staigiam atlydžiui.
Kad tirpstantis sniegas nesukeltų vandens kaupimosi gatvėse, kiemuose ir žemiau esančiose teritorijose, visame mieste jau pradedami lietaus nuotekų tinklų parengiamieji darbai.
„Ši žiema išsiskiria itin gausiu sniegu, o ledų sangrūdos kelia realią potvynių grėsmę, todėl turime veikti iš anksto ir atsakingai.
Mano iniciatyva su Klaipėdos regiono merais sušaukėme pasitarimą su Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybės krizių valdymo centras ir Nacionalinis krizių valdymo centras atstovais. Situaciją vertiname rimtai ir veikiame koordinuotai.
Sutarėme rengti nacionalinio masto planą ir telkti pajėgas jau dabar, kad galimos grėsmės būtų suvaldytos greitai ir efektyviai. Svarbiausia – užtikrinti gyventojų saugumą, apsaugoti turtą ir išvengti eismo bei infrastruktūros sutrikimų“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Po šią savaitę įvykusio pasitarimo su atsakingomis institucijomis kelius ir šaligatvius valantiems rangovams pavesta jų prižiūrimose teritorijose nuvalyti sniegu užneštus lietaus nuotekų šulinių groteles.
Taip pat užtikrinti, kad aplink kiekvieną lietaus surinkimo tašką būtų išvalytas ne mažesnis kaip dviejų metrų spindulys – ne tik išilgai, bet ir iš šonų. Šie darbai reikalingi, kad vanduo galėtų laisvai patekti į tinklus ir nesikauptų ant važiuojamosios dalies ar šaligatvių. Šie darbai atliekami kartu su bendrovės „Klaipėdos vanduo“ darbuotojais.
„Mūsų prioritetas – užtikrinti maksimalų tinklų pralaidumą kritiniuose miesto taškuose. Planuojame sustiprintą kontrolę, tikrinant nuotekų groteles bei atveriant šulinius – privalome užtikrinti, kad ledo, šiukšlių ar kitų sąnašų sankaupos netrukdytų laisvam vandens nutekėjimui.
Bendradarbiaudami su „Klaipėdos paslaugomis“, situaciją stebėsime ir analizuosime realiu laiku, o budinčios komandos bus pilnai pasirengusios operatyviai reaguoti į bet kokius pokyčius. Esame numatę sutelkti visus turimus techninius resursus, kad miesto infrastruktūra atlydžio metu veiktų kuo sklandžiau“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Papildomi darbai numatyti ir šiaurinėje miesto dalyje – bus išvežamas sniegas po H. Manto gatvės viaduku, valomi lietaus nuotekų šulinių dangčiai bei grotelės vienoje svarbiausių miesto transporto arterijų. Atsižvelgiant į hidrometeorologines prognozes, darbus planuojama vykdyti vakarais ir naktimis, kad nebūtų trikdomas eismas.
Artėjant galimam potvynių laikotarpiui, situaciją nacionaliniu mastu nuolat stebi ir pasirengimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Kartu su savivaldybėmis ir atsakingomis tarnybomis kasdien vertinami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teikiami duomenys apie vandens lygį, analizuojami galimi scenarijai ir planuojamos prevencinės priemonės.
Pabrėžiama, kad šiuo metu situacija yra valdoma, tačiau esant nepalankiam scenarijui – susidarius didelėms ledo sangrūdoms ar sparčiai kylant vandens lygiui – gali būti svarstomos ir papildomos saugumo priemonės. Gyventojams rekomenduojama nuolat sekti oficialią informaciją – ją skelbia savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas per LT72.lt kanalus ir kitas institucijas.