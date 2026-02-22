Kauniečiai užfiksavo įspūdingą vaizdą: „Dinozaurai valgo Sitkūnų tiltą“

„Dinozaurai valgo Sitkūnų tiltą“, – rašė ji.
Kaip jau rašyta, vykdant Sitkūnų viaduko, esančio automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) 113,6 km, demontavimo darbus, buvo laikinai uždarytas eismas automagistrale.
Kaip anksčiau informavo „Via Lietuva“, vasario 21 d. (šeštadienį) nuo 20.00 val. iki vasario 22 d. (sekmadienio) 6.00 val. eismas ties viaduku buvo visiškai uždarytas. Transporto priemonės abiem kryptimis – Kauno ir Klaipėdos – nukreiptos apylanka per šalia automagistralės įrengtą laikiną kelią. Apie eismo pakeitimus vairuotojus informavo laikini kelio ženklai.
Pažymima, kad po pagrindinių griovimo darbų eismas automagistralėje A1 vyks įprastai, tačiau darbų zonoje (nuo 112,98 iki 114,21 km) taikomi greičio ribojimai – nuo 110 km/val. iki 70 km/val., o artėjant prie darbų vietos – iki 50 km/val.
Esant poreikiui, viaduko statybos metu eismas gali būti trumpam ribojamas iki vienos juostos. Naujo viaduko statybos metu transporto srautai kryptimis Kaunas–Sitkūnai ir Sitkūnai–Klaipėda bus nukreipiami apylankomis pagal patvirtintas eismo organizavimo schemas.
Viaduko rekonstravimo darbus vykdo UAB „Autokausta“. Sutarties vertė – beveik 2,9 mln. eurų su PVM. Darbus numatoma baigti iki 2026 metų pabaigos.