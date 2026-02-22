Senjorė nustebino tūkstančius: niekas nesitikėjo, kad ji tai padarys

Vienas „TikTok“ naudotojas prie savo miesto prekybos centro pastebėjęs neįprastą vaizdą iškart pradėjo filmuoti.
Jis užfiksavo vyresnio amžiaus moterį, kuri, nusipirkusi druskos, barstė apledėjusią gatvę prie parduotuvės, kad užtikrintų saugumą sau ir kitiems.
Moteris eidama barstė prieš save čiuožyklą primenantį apledėjusį paviršių greičiausiai tikėdamasi, kad taip nei ji, nei kas nors kitas nepaslys ir, pavyzdžiui, nesusilaužys kojos.
Išėjus į gatvę teko susidurti su nekasdieniu reginiu: gyvenvietėje užfiksavo besiblaškantį šerną
Vaizdo įrašas sukėlė tikrą komentarų laviną – beveik visi jie buvo teigiami.
Šį trumpą vaizdo įrašą žiūrėję internautai neslėpė susižavėjimo – beveik visi, išskyrus kelis skeptikus, vieningai gyrė senjorę už pilietišką ir visuomenišką elgesį.
Susiję straipsniai
„Vyresnio amžiaus moteris tvarkosi, kaip gali“, – parašė vienas komentatorius.
„Ne kiekvienas herojus dėvi apsiaustą“, – rašė dar vienas.
„Vien jau grūdelių trintis po padu suteikia didesnį stabilumo jausmą“, – pažymėjo kitas komentatorius.