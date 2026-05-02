Po įvykio Gudžiūnuose atnaujintas traukinių eismas

„Esu dėkingas visiems LTG darbuotojams, kurie negailėjo jėgų likviduodami, ko gero, didžiausią pastarųjų kelerių metų incidentą geležinkelyje. Sakau „ačiū“ kiekvienam iš jūsų, jūsų pastangomis maksimaliai greitai atkūrėme eismą, kad „LTG Link“ klientai jau šįryt galėtų išvykti pas savo artimuosius, draugus, o „LTG Cargo“ kroviniai pasiektų tikslą“, – sako laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas.
Gudžiūnų stotyje (Kėdainių raj.) įvykio vietoje jau daugiau nei parą dirba apie šimtas LTG grupės darbuotojų, kurių tikslas – sutvarkyti kelią ir atkurti eismą, taip pat į įvykio vietą vakar atgabentas pagalbinis traukinys su kranu, kuris nuo bėgių nukėlė nuvirtusius vagonus.
Dėl šio įvykio buvo sutrikęs traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga. Dėl incidento aplinkybių atliekamas tyrimas.
Iš arti: Gudžiūnų stotyje nuo bėgių nuriedėjusių vagonų avarijos vieta
