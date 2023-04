„Subaru XV“ – krosoveris, kurį lengva pamėgti

Anksčiau nei pirmas įspūdis mintyse atsiranda koks nors išankstinis lūkestis apie automobilį. Tiesą sakant aš šiek tiek pasidaviau tai bangai peikti miesto visureigius ir tikėjausi, kad tai bus dar vienas hečbekas „ant steroidų“, bet vos išvydęs žydrąjį XV suabejojau savo nusistatymu. Grakščiai raumeningos kėbulo linijos sufleruoja, kad šis automobilis daro daugiau, nei tikimasi iš šios klasės segmento. Šios linijos netgi ilgesniam laikui sukaustė mano žvilgsnį – kažkuom šis automobilis žavingas ir išskirtinis. „Subaru“ seniai nebėra medžiotojų automobiliai, o XV gražiausiai atrodo moderniose miesto džiunglėse. Apie dizainą nuomonę susidarysite patys, bet man jis patiko.

Patiko ir automobilio salonas. Sėdėsena patogi, o apsižvalgius apima tvirtumo ir patikimumo jausmas. Bene labiausiai džiuginanti dalis yra tai, kad pagrindinėms funkcijoms gamintojas paliko senus gerus valdiklius, tad norint pagarsinti muziką ar pakeisti temperatūrą salone nereikės nuleisti akių nuo kelio ir galėsite tai padaryti tiesiog spausdami mygtuką ar sukdami ratuką. Daugelis gamintojų renkasi „modernumo“ kelią ir visas funkcijas perkelia į liečiamųjų ekranų meniu pinkles, bet iš tiesų viską suprogramuoti į vieną ekraną yra tiesiog pigiau, o genialumas paprastume. Tad iki tol, kol klimato kontrolė nebus valdoma mintimis, būsiu už įprastą jos valdymą.

Šiek tiek teko nusivilti bagažinės dydžiu. Jos užteks keliems kelioniniams krepšiams, bet į mėnesio trukmės šeimos atostogas daiktų ten nesusidėsite. Mažos bagažinės priežastis aiški – po grindimis sudėtos hibridinės sistemos baterijos, bet fakto, kad bagažinė mažoka, tai nekeičia.

Puikiai besijaučiantis mieste ir už jo

Mano bandytas „Subaru XV“ buvo aprūpintas savaime įsikraunančia hibridine e-BOXER sistema, kurią sudaro dviejų litrų, 150 AG išvystantis, opozicinis benzininis variklis ir pavarų dėžėje sumontuotas elektrinis variklis, prisidedantis daugiau nei 16 arklio galių ir net 66 Nm sukimo momentu. Visa ši galia suka visus keturis ratus.

Skaitant žodį galia siūlau per daug neprisifantazuoti – su XV tikrai netapsite traukos lenktynių karaliais. Įsibėgėti iki 100 km/val su šiuo miesto gražuoliu užtruks kiek ilgiau nei 10 sekundžių, o norėdami atlikti lenkimo manevrą turėsite nepagailėti variklio ir leisti jam dirbti aukštame sūkių diapazone. Nemaloniausia viso to dalis, turbūt, ūžimas kurio teks klausytis iš variatorinio tipo pavarų dėžės. Turiu būti atviras – tai labiausiai nepatikusi automobilio dalis, su kuria niekaip negalėjau susidraugauti jeigu norėjau dinamiškesnio važiavimo. Šie klausimai neiškils, jeigu važinėsite normaliu tempu, kartu su kitų automobilių srautu. Tada ir traukos per akis, ir pavarų dėžės darbas nekliūna. Degalų sąnaudos, pravažiavus daugiau nei 300 kilometrų, šiek tiek viršijo 8 litrus šimtui kilometrų.

Tuo tarpu bene didžiausias netikėtumas buvo važiuoklės darbas. Ne vienam šio segmento atstovui iki puikaus automobilio titulo trūksta tinkamai sureguliuotos pakabos. Tokios, kad būtum užtikrintas didesniu greičiu įveikdamas posūkį ir nesijaustum it vežime važiuojant per duobėtas atkarpas. „Subaru“ inžinieriams pavyko pataikyti arti dešimtuko ir puikiai pavyko suderinti komforto lygį su užtikrintumo jausmu sėdint prie vairo. Netgi Vokiečių gatvės nelygumai šiam krosoveriui nesukėlė diskomforto, o labiau nepatogios gatvės kasdieniame maršrute nepavyko surasti. Važiuojant žvyrkeliu priekaištauti taip pat neturiu dėl ko. Gal tik todėl, kad turint visada veikiančius keturis varančiuosius ratus taip ir norisi sukti iš kelio. Jeigu gyvenate ten, kur žiemą ne visada nuvalytas sniegas, prieš akis matote sprendimą. Jeigu norite tiesiog gero ir viską užtikrintai atliekančio automobilio, tai taip pat variantas, kurį būtina apsvarstyti.

Saugumas, saugumas ir dar kartą saugumas

Jau bandydamas didijį XV brolį „Forester“ liaupsinau „EyeSight“ sistemą ir jos, neperdedu, nepriekaištingą veikimą. Po ilgamečių bandymų ir geriausio varianto ieškojimų „Subaru“ nutarė vietoj lazerių ar radarų naudoti stereo kamerų sistemą. Šis technologinis sprendimas leidžia greičiau ir efektyviau atpažinti kitus automobilius, pėsčiuosius ar kitus eismo dalyvius ir kliūtis, atsiradusias ant kelio. Pasak statistikos, automobiliai su „EyeSight“ sistema du kartus rečiau patenka į avarijas nei automobiliai, neturintys jos, o po kelių dienų su šia sistema aprūpintu automobiliu aš nuoširdžiai tikiu šia statistika.

Apie tai, kad automobilis pats sustabdo jeigu priekyje stovi arba lėčiau važiuoja kitas automobilis ar tai, kad padeda išlikti eismo juostos viduryje, net nesiplėsiu. Tai tik kelios šios sistemos funkcijos ir jos yra nuostabios bei ypatingai padeda ne tik kasdien, bet ir kritinėse situacijose. Netikėta ir labai maloniai nustebinusi funkcija – gale sumontuotas jutiklis, pranešantis apie iš šono atvažiuojančias mašinas važiuojant atbuline pavara. Gali pasirodyti smulkmena, bet norint atbulomis išvažiuoti į judrią gatvę tai aukso vertės funkcija.

Tęsiant kalbą apie saugumą, visiškai nenustebau, jog ši mašina pelnė penkias Euro NCAP žvaigždutes už saugumą, o Didžiojoje Britanijoje buvo išrinkta geriausia už saugumui skirtas funkcijas.

Kaip gausu į saugumą orientuotų funkcijų, taip pat ir automobilio komplektacija gali pasigirti gausa. Jeigu pasirinksite bet kurį automobilį komplektuojamą su dvilitre hibridine e-BOXER sistema, komplektacijoje tikrai nieko nepasigesite. Automobilyje yra viskas, ko gali prireikti patogiai ir saugiai kelionei.

Ir taip, miesto krosoverių daug kas nemėgsta, bet vis įsibėgėjantis jų populiarumas gatvėse išduoda, kad žmonėms jie patinka. Dažnas benzingalvis turi griežtus įsitikinimus, kurių lengva ranka nepalauši, bet tinkamai teisingai sukurtas automobilis gali suminkštinti bet kurį įsitikinimą ir „Subaru XV“ tikrai gali tam pasitarnauti. Ieškantys patogaus, saugaus ir viską gerai atliekančio automobilio kasdienai be abejonės turėtų pasidomėti šiuo japonų šeimos atstovu.

Šį automobilį galite išbandyti ir jūs, užsukę į „JMA centras“ saloną Vilniuje, Verkių g. 39b.