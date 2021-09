„Monarch“ traktorius gali būti vairuojamas, bet gali dirbti ir visiškai autonomiškai

O problemų ūkininkai turi. Darbuotojų trūkumas, klimato kaita, išaugęs vartotojų susidomėjimas aplinkosauga, didėjantys kaštai – tai tik keli iš faktorių, keliančių galvos skausmą ūkininkams. Bet kuo čia padės elektrinis traktorius?

Na, „Monarch“ traktorius yra ne tik elektrinis (vadinasi, neteršiantis), bet ir autonominis bei papildytas dirbtinio intelekto analizės sistemomis. Vadinasi, jis ne tik veikia tyliai ir švariai, bet dar ir sumažina darbo valandų skaičių bei pateikia duomenis apie darbą. Tiesa, „Monarch“ traktorius, gimęs Kalifornijos vynuogynuose, yra pakankamai mažas.

„Monarch“ traktoriaus galia – 30 kW. Tiesa, trumpomis atkarpomis jis gali išspausti ir 55 kW. Be to, elektros energiją galima panaudoti įvairiems įrankiams ir apšvietimo sprendimams.

Traktorius įkraunamas per 4-5 valandas ir to pakanka maždaug 10 valandų. Aišku, tai labai priklauso nuo darbo, bet „Monarch“ teigia, kad bateriją galima tiesiog keisti – vienos baterijos tikrai pakaks laikui, kol bus įkrauta kita. Kitaip tariant, „Monarch“ traktorius gali dirbti praktiškai be sustojimų.

„Monarch“ turi daug išmanių sistemų, kurios turėtų užtikrinti saugų darbą. Gamintojas teigia, kad „Monarch“ neapsivers privažiavęs šlaitą – traktorius ir be vairuotojo įvertins potencialiai pavojingą situaciją.

Dirbdamas „Monarch“ renka duomenis apie lauką ir darbą, o vėliau tą informaciją (iki 240 GB per dieną) jis analizuoja pasitelkęs dirbtinio intelekto įrankius. Tai leidžia kitą dieną dirbti dar efektyviau.

2020 metais „Monarch“ gavo metų traktoriaus apdovanojimą. Šis traktorius yra švarus ir pasiruošęs ateičiai. Be to, jis kainuoja nuo 50 tūkstančių dolerių – dabartiniame klimate tai yra priimtina kaina, turint omenyje technologijas, kurias „Monarch“ siūlo.