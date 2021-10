„Volkswagen“ atskleidė kas dar be pirkėjų norų ir aplinkos standartų skatina elektrifikaciją

Bet yra ir dar viena priežastis, kodėl „Volkswagen“ nori greitai tapti tik elektromobilių gamintoju. „Volkswagen“ atstovas Michaelis Manske atskleidė, kad vienas iš motyvuojančių veiksnių greitesnei modelių gamos elektrifikacijai yra „Tesla“. Ir tai nestebina.

„Tesla“ savo gamykloje prie Berlyno greitai gamins didžiulius elektromobilių kiekius. Daugiau Europoje gaminamų santykinai nebrangių elektromobilių šioje besikeičiančioje rinkoje gali skaudžiai kirsti per „Volkswagen“ pamatus.

Viskas, su kuo buvo siejamas „Volkswagen“ vardas, po truputį netenka prasmės. Kai įsigysite elektromobilį, žmonės neklaus „O kodėl ne „Volkswagen?“ Nes „Tesla“ elektromobilių pasaulyje yra tas logiškas pasirinkimas, kokiu tarp paprastų, praktiškų automobilių mėgėjų anksčiau buvo „Volkswagen“.

„Tesla“ gamykla prie Vokietijos sostinės per savaitę galės pagaminto po 5-10 tūkstančių elektromobilių. Visos kitos gamyklos Vokietijoje nepagamina tiek elektromobilių per dvi savaites. Šalia to negalima pamiršti ir kitų kompanijų, ypač kiniškų, kurios irgi žengs į Europos rinką.

„Volkswagen“ turi rimtai vertinti „Tesla“ ne tik kaip konkurentą, bet ir kaip grėsmę išlikimui. Gamykloje Volfsburge „Volkswagen“ šiuo metu negamina jokių elektromobilių, tačiau planuojama, kad 2026 metais ten prasidės elektrinio sedano gamyba. Tai – „Project Trinity“ dalis, bet dabar „Volkswagen“ norėtų aukštesnės klasės elektromobilius pradėti gaminti anksčiau.

„Volkswagen“ kils į „Tesla“ svorio kategoriją, bet „Tesla“ irgi leisis žemiau su nauju žymiai pigesniu „Model 2“, kuris greičiausiai tiesiogiai konkuruos su ID.3.

„Volkswagen“ gali pasiūlyti geresnę kokybę? Žinoma, galbūt. Bet šiuolaikiniai pirkėjai prioritetą teikia technologijoms, o ID.3 informacinė sistema ir vairuotojo prieiga nuvilia. Be to, „Volkswagen“ vieną ID.3 pagamina per 30 valandų, o „Tesla“ savo „Model 3“ – trigubai greičiau.