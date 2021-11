Nustebsite sužinoję, kiek daug naudingų dalykų galima pagaminti iš senų padangų

Atėjus metui keisti padangas perdirbimo įmonės „Ekobazė“ komercijos vadovė Marina Curko-Notkuvienė primena, kad yra keli pagrindiniai būdai, kur ir kaip vairuotojai gali priduoti panaudotas padangas.

Senas padangas galima priduoti į autoservisą, kurie privalo nemokamai priimti tiek senų padangų, kiek jų pakeičia, o kartu ir pasirūpinti, kad padangos būtų tinkamai utilizuotos.

To paties tipo transporto priemonei skirtas padangas privalo priimti ir padangų pardavėjai (irgi tiek, kiek perkama naujų). Be to, padangų atliekas priima savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kurios iš vieno gyventojo priima iki 4-5 naudojimui netinkamų padangų per metus.

Taip pat nebenaudojamas padangas galima nuvežti atliekų tvarkytojams, kurie nuo senų padangų atskiria gumą, tekstilę ir metalą ir šias žaliavas panaudoja naujų gaminių gamybai arba energijai gauti.

Netinkamai utilizuodami senas padangas ne tik kenkiame aplinkai, bet ir švaistome naudingą žaliavą. Apžvelgiame kelis Lietuvoje ir užsienyje jau taikomus pavyzdžius, parodančius, kaip galima sumaniai panaudoti ir ką pagaminti iš senų padangų.

7 idėjos, kokie naudingi dalykai gali būti pagaminti iš senų padangų:

Danga vaikų žaidimo aikštelėms

Puikus būdas panaudoti senas padangas – perdirbti jas į vaikų žaidimo aikštelių dangą. Specialiai paruoštos guminės dangos dėka žaidimų aikštelė tampa saugesne žaidimų erdve, nes vaikams griūvant sumažėja traumų tikimybė. Tokios dangos iš senų padangų jau pradedamos gaminti ir Lietuvoje.

„Pradėjome įvairios paskirties guminių kilimėlių iš padangų gamybą, na, o dar lapkričio mėnesį po daugelio testavimo valandų ir kruopštaus darbo turėtume gauti tarptautinės laboratorijos sertifikatą, patvirtinantį, kad kilimėliai atitinka visus ES keliamus reikalavimus ir yra tinkami ir saugūs naudoti kaip danga vaikų žaidimo aikštelėse“, – sako M. Curko-Notkuvienė.

Perdirbant padangas pašalinama metalinė viela ir tekstilė, o iš likusios švarios gumos pagaminamos granulės. Iš šių granulių ir gaminami įvairiausi guminiai kilimėliai bei žaidimų aikštelių danga.

Žvyro pakaitalas

Smulkinta padangų guma gali būti naudojama asfalto gamybai arba kaip žvyro pakaitalas.

Žvyrui pakeisti naudojamos taip vadinamos padangų gumos drožlės, o pastarųjų pritaikymas irgi yra labai įvairiapusis: kaip rašo tinklaraštis „Nerc.org“, gumos drožlės naudojamos keliams tiesti, statant greitkelių pylimus, kaip melioracijos griovių užpildas ar kaip vibraciją bei triukšmą mažinanti tarpinė medžiaga, klojama po geležinkelių bėgiais.

Teigiama, kad padangų gumos drožles galima panaudoti praktiškai visur, kur naudojamas įprastas žvyras, taip dar ir sutaupant tiek lėšų, tiek darbo jėgos sąnaudų.

Borteliai automobilių stovėjimo aikštelėms

Kai statote automobilį stovėjimo aikštelėje, atkreipkite dėmesį į guminius bortelius, žyminčius automobilių statymo vietas. Pasak M. Curko-Notkuvienės, senos padangos puikiai pasitarnauja ir tokių bortelių gamybai.

Nuotekų valymo filtrai

Kaip rašo „Nerc.org“ tinklaraštis, dar vienas išmanus būdas panaudoti susidėvėjusias padangas – gaminti iš jų nuotekų valymo filtrus, mat pastebėta, kad susmulkinta ir į granules perdirbta padangų guma pasižymi geru porėtumu ir gali tarnauti kaip gera filtravimo medžiaga.

Piniginės, diržai, avalynė

Vis didesnį populiarumą įgyja ir senų padangų panaudojimas mados pramonėje: iš perdirbtos padangų gumos gaminamos kuprinės, rankinės, piniginės, diržai, avalynė.

Nuo sodo trinkelių iki konteinerių ratukų

Iš senų padangų gumos jau gaminamos ir kai kurių rūšių sodo trinkelės, stogo danga ir įvairiausi ratukai, pavyzdžiui, atliekų konteineriams.

Kaip sako M. Curko-Notkuvienė, šie pavyzdžiai patvirtina, kad perdirbimo įmonės ieško vis naujų žaliųjų sprendimų padangų atliekoms panaudoti. „Kiekvienais metais pagaminama apie trys milijardai padangų. Jos gaminamos iš esmės vienkartiniam naudojimui iš neatsinaujančių naftos išteklių.

Tad perdirbdami padangas ne tik gauname labai vertingą žaliavą, kurią galima panaudoti naujiems produktams gaminti, bet ir sumažiname neigiamą poveikį aplinkai“, – primena pašnekovė ir priduria, kad padangai suirti prireikia iki pusantro šimto metų, o ypač didelę grėsmę kelia padangų gaisrai, nes padangos dega labai ilgai, o į aplinką patenka daug pavojingų medžiagų.

Sodo mulčias

Pasirodo, senos padangos gali būti panaudotos net ir daržo augalų ar daržovių auginimui. Iš padangų gumos gaminamas ir sodo mulčias – dirvai naudojamos medžiagos, kurių paskirtis palaikyti dirvoje reikiamą drėgmę ar šilumą, stabdyti piktžolių augimą, padidinti derlingumą ir kt. Tarp guminio mulčio privalumų minima tai, kad jis netraukia termitų ir kitų kenkėjų, skirtingai nei, pavyzdžiui, medinis mulčias.

Kalbant apie augalų auginimą, išradingi žmonės randa ir kitų kūrybingų būdų senoms padangoms panaudoti net ir be pramoninio perdirbimo. Pavyzdžiui, perdaro padangas į augalų vazonus, kurie, panaudojus įvairias apdailos medžiagas ir dizaino elementus, tampa puikia sodybos puošmena.