Dar viena „Porsche“ premjera Los Andžele: galingiausias kada nors sukurtas „718 Cayman GT4 RS“

Naujas rekordininkas

Kaip įprasta RS modeliams, naujasis „Porsche 718 Cayman GT4 RS“ išsiskiria ypač lengva konstrukcija. Dvivietis automobilis su pilnu baku kuro ir be vairuotojo (kaip nurodoma DIN standarte) sveria vos 1415 kg, o tai yra 35 kg mažiau nei jo pirmtakas „Porsche 718 Cayman GT4“.

Naujojo modelio svoris mažesnis dėl bagažinės dangčiui ir priekiniams sparnams naudojamo anglies pluoštu sustiprinto plastiko, lengvų kilimėlių ir mažesnio izoliacinių medžiagų kiekio.

Be to, iš itin lengvo stiklo pagamintas galinis langas ir išlengvintos durelės su atidarymo kilpomis viduje taip pat leidžia atsisakyti kiekvieno nereikalingo gramo. Sportiškasis „Porsche 718 Cayman GT4 RS“ 100 km/h greitį pasiekia vos per 3,4 sekundės, o didžiausias išvystomas greitis siekia 315 km/h.

Kaip teigia Vilniaus „Porsche“ centro vadovė Rasa Klimavičiūtė, „Porsche 718 Cayman GT4 RS“ neabejotinai yra sportinių automobilių su tarp ašių sumontuotais varikliais karalius, kuris puikiai demonstruoja savo gebėjimus tiek važiuojant siaurais, vingiuotais keliais, tiek uždarose lenktynių trasose.

„Pavydžiui, naujasis modelis lengendinėje Niurnburgringo lenktynių trasoje (vok. Nürburgring Nordschleife) savo pirmtaką „Porsche 718 Cayman GT4“ pralenkė daugiau nei 23 sekundėmis, trumpesniąją 20,6 km trasos dalį įveikdamas per 7:04.511 minutės, kas tik įrodo, kad tai yra greičiausias kada nors pagamintas modelis savo gamoje“, – sako R. Klimavičiūtė.

Dar didesnė prispaudžiamoji jėga

Vienas pagrindinių šio automobilio akcentų − atmosferinis 4 litrų ir šešių cilindrų variklis. Palyginus su „Porsche 718 Cayman GT4“, RS modelis turi 80 arklio galių daugiau (500 AG), o svorio ir galios santykis lygus 2,83 kilogramo vienai arklio galiai.

Maksimalus sukimo momentas, lyginant su pirmtaku, taip pat padidėjo nuo 430 iki 450 Nm.

Dėl 30 mm mažesnės nei „Cayman“ modelyje prošvaisos, žvilgsnius traukiančių oro įsiurbimo angų priekiniuose sparnuose, aerodinamiškai patobulintos dugno plokštės, besijungiančios su galiniu difuzoriumi, reguliuojamo priekinio difuzoriaus ir specialiai lenktynių trasai skirto „Performance“ režimo „Porsche 718 Cayman GT4 RS“ leidžia išgauti maždaug 25 proc. didesnę prispaudžiamąją jėgą nei „Porsche 718 Cayman GT4“.

Plečiama ir „ClubSport“ gama

Naujasis „Porsche 718 Cayman GT4 RS“ gerbėjams pristatomas lapkričio 19-28 d. Los Andželo automobilių parodoje, o prekiauti šiais automobiliais bus pradėta jau gruodžio mėn.

Los Andžele taip pat bus pristatyta tik lenktyninių trasai „Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport“ versija, kuri savo galingumu prilygs „Porsche 911 GT3 Cup“.