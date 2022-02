Vairuotojo saugos oro pagalvė Indijoje privaloma nuo 2019 m., o priekyje keleivio pusėje – nuo šių metų sausio.

Beje, ES ir JAV iš viso nėra reglamentuotas minimalus saugos oro pagalvių kiekis, todėl indai čia, panašu, bus unikalūs pasaulyje.

Indijoje esančios automobilių gamyklos jau ruošiasi protestui, mat didžioji dalis automobilių net konstrukcijoje neturi numatytos galimybės šešioms saugos oro pagalvėms, nes dar prieš tris savaites priekyje, keleivio pusėje, pagalvė nebuvo privaloma.

Be to, automobilių gamintojai teigia, kad Indijos vyriausybė jų neperspėjo apie tokius planus iš anksto, todėl pasiruošti per vos dešimt mėnesių, kurie buvo likę iki sprendimo įsigaliojimo, net fiziškai neįmanoma.