Vežėjai prašo EK išaiškinimo, kaip elgtis dėl vilkikų grąžinimo

Vasario 21 dieną įsigaliojus Mobilumo paketo įpareigojimui dėl vilkikų grąžinimo į registracijos šalį, verslas nežino, kaip šį reikalavimą teks taikyti praktiškai, nes EK nėra paskelbusi jo įgyvendinimo rekomendacijų, rašoma TTLA pranešime.

Vežėjai EK pateikė keliolikos punktų klausimyną, siekiant gauti išaiškinimus dėl transporto priemonių grąžinimo procedūrų, galimų išimčių taikymo, privalomų dokumentų.

„Komisija savo rekomendacijų iki šiol nepaskelbė, nors pirmuosius vilkikus bus privaloma grąžinti jau po aštuonių savaičių. Tai, kad EK reikalavimo įsigaliojimo dieną vis dar nėra pateikusi rekomendacijų dėl jo praktinio taikymo, kelia didelį nerimą verslui. Antra vertus – šis delsimas gali rodyti ir tai, kad aiškaus pasiryžimo dėl reikalavimo įgyvendinimo nėra, todėl nereikėtų atmesti galimybės, kad vienoks ar kitoks sprendimas dėl jo peržiūros vis dar yra įmanomas“, – pranešime sakė TTLA generalinis sekretorius Povilas Drižas.

Jis pabrėžė, kad jei reikalavimas liks galioti ir nebus pateiktas taisyklių išaiškinimas, verslininkai rizikuoja ne dėl savo kaltės tapti pažeidėjais ir už tai mokėti dideles baudas.

TTLA kartu su Lenkijos, Vengrijos, Kroatijos, Bulgarijos ir Rumunijos vežėjų asociacijomis sausio pabaigoje kreipėsi į EK, ragindamos taikyti moratoriumą Mobilumo paketo nuostatai dėl vilkikų grąžinimo į registracijos šalį. Prašymas grindžiamas siekiu išvengti įrodyto neigiamo poveikio ES kelių transporto rinkai bei prieštaravimo ES žaliojo susitarimo tikslams.

TTLA duomenimis, dėl ES reikalavimo vien Lietuvos atveju į šalį kasdien bus privaloma grąžinti apie 1 tūkst. vilkikų – šis veiksmas transporto įmonių metines sąnaudas gali padidinti maždaug 1 mlrd. eurų.

Pirmadienį tai pat įsigaliojo ir Mobilumo paketo nuostatos dėl kabotažo tvarkos pakeitimų – nustatomas vadinamasis „atvėsimo laikotarpis“ („cooling off period“). Per jį neleidžiama vykdyti kabotažo toje pačioje valstybėje narėje, tačiau nedraudžiama vykti į kitą valstybę narę (su kroviniu ar be jo) ir joje vykdyti kabotažą (atitinkamai 3 operacijas per 7 dienas ar 1 operaciją per 3 dienas) arba tarptautinius vežimus.

Lietuva 2020 metais pateikė du ieškinius ES Teisingumo Teismui – ji skundžia vilkiko grąžinimo kas 8 savaites, tarptautinių operacijų skaidymo, kabotažo ribojimo ir poilsio taisyklių nesant atitinkamos infrastruktūros nuostatas. Kol kas neaišku, kada byla bus pradėta nagrinėti.