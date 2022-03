Aukcione – rekordinio susidomėjimo sulaukusi pasieniečių transporto priemonė: dėl jos varžėsi arti 200 pirkėjų

Nuotolinių aukcionų platformą atrandančios institucijos džiaugiasi augančiu susidomėjimu ir galimybe lengvai realizuoti nereikalingą turtą, kurį kartais pavyksta parduoti net keliskart brangiau nei tikėtasi.

Aktyviausi e. varžytynių vykdytojai yra antstoliai ir nemokumo administratoriai, kurie, pasinaudodami Registrų centro tvarkoma platforma, gali greitai ir nesudėtingai realizuoti bankrutuojančių ar įsipareigojimų nevykdančių įmonių bei gyventojų turtą, o už jį gautas lėšas grąžinti kreditoriams.

Tačiau pastaruoju metu vis aktyviau sistemos galimybes atranda įvairios valstybės ir savivaldybių institucijos, internetinėmis priemonėmis parduodančios įvairų nenaudojamą turtą.

„Pastebime, kad minėtų institucijų aukcionai neretai sulaukia ypatingo pirkėjų dėmesio. Štai vasario pabaigoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuotas aukcionas sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – 185 užsiregistravę dalyviai varžėsi dėl keturračio motociklo. Didelis dalyvių skaičius paprastai garantuoja, kad turtas bus parduotas už gerokai didesnę nei pradinė kaina.

Taip nutiko ir šiuo atveju. Už minėtą keturratį motociklą buvo pasiūlyta net septynis kartus didesnė kaina – pradinė transporto priemonės pardavimo kaina buvo 1 tūkst. eurų, o galutinė pardavimo – net 7 tūkst. eurų“, – kalba Registrų centro Apribojimų informacinių sistemų skyriaus vadovas Saulius Grudzinskas.

Iki tol e. aukcione užsiregistravusių dalyvių rekordas priklausė Turto bankui – praėjusių metų rudenį vykusiame aukcione, kuriame buvo pardavinėjamas Klaipėdoje esantis garažas, dalyvavo 158 dalyviai. Tuomet pradinė objekto kaina pakilo 4,5 karto iki beveik 11 tūkst. eurų.

S. Grudzinsko teigimu, paprastai antstolių, nemokumo administratorių, savivaldybių, Turto banko ir kitų institucijų skelbiamuose e. aukcionuose ir e. varžytynėse užsiregistruoja iki 5 dalyvių, tačiau nuo praėjusių metų vidurio aukcionus Registrų centro administruojamoje sistemoje skelbiančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos parduodamas turtas sulaukia nemenko pirkėjų susidomėjimo.

„Daugiausiai pirkėjų susidomėjimo sulaukė įstaigos organizuoti aukcionai, kuriuose buvo pardavinėjamos įvairios transporto priemonės: traktoriai, keturračiai motociklai, nebenaudojami lengvieji automobiliai.

Šiuose aukcionuose dėl parduodamų transporto priemonių varžėsi nuo 50 iki 100 dalyvių, kurie besivaržydami galutinę objekto kainą kilstelėjo keliais kartais. Tai rodo, kad e. varžytynių ir aukcionų platforma yra naudinga turtą realizuojančioms įstaigoms ir patraukli įvairių laimikių ieškantiems pirkėjams“, – kalba Registrų centro atstovas S. Grudzinskas.

Kaip teigia Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis, e. aukcionuose parduodamas jau susidėvėjęs ir neeksploatuojamas pasieniečių transportas.

„Prieš teikiant nebenaudojamas transporto priemones elektroniniam aukcionui nuo jų nuimami visi skiriamieji VSAT ženklai, žymėjimas, išmontuojami švyturėliai, sirenos, telemetrijos ir kita įranga.

Rekordinio susidomėjimo sulaukęs pasieniečių keturratis motociklas jau buvo susidėvėjęs, sugedęs, patruliuoti juo buvo nebeįmanoma, o privalomoji techninė apžiūra pasibaigusi. Tad svarbu ir naudinga, kad ši kaip ir kitos tokiuose aukcionuose parduodamos transporto priemonės randa naujus savininkus, o gautos lėšos papildo valstybės biudžetą“, – sako G. Mišutis.

Iš viso parduota turto už daugiau kaip 700 mln. eurų

Varžytynių ir aukcionų internete paslaugą Registrų centras teikia nuo 2013 metų. Nuo elektroninės paslaugos sukūrimo įvyko apie 21,9 tūkst. varžytynių ir aukcionų, kuriuose turto parduota už maždaug 733 mln. eurų.

Vien tiek per 2021 metus įvyko per 2,5 tūkst. elektroninių aukcionų ir varžytynių, arba 12 proc. mažiau nei per 2020 metus. Per praėjusius metus e. varžytynėse ir aukcionuose parduota turto už daugiau nei 133 mln. eurų, iš jų 113 mln. eurų sudarė nekilnojamojo turto sandoriai.

Palyginti 2020-aisiais buvo parduota turto už 155 mln. eurų, o nekilnojamojo turto dalis sudarė daugiau nei 146 mln. eurų.

E. varžytynių ir aukcionų sistema leidžia gyventojams ir verslo subjektams nuotoliniu būdu dalyvauti antstolių ir nemokumo administratorių vykdomose elektroninėse varžytynėse ir valstybės bei savivaldybių, kitų įmonių bei įstaigų turto pardavimo elektroniniuose aukcionuose.

Besinaudojantys sukurtomis elektroninėmis paslaugomis gali aktyviai dalyvauti varžytynėse bei aukcionuose patirdami mažiausias sąnaudas.

Įgyvendindamas įmonės viziją tapti Europos Sąjungos lydere, efektyviai ir inovatyviai tvarkančia valstybės informacinius išteklius ir jų pagrindu pažangias paslaugas teikiančia įmone, Registrų centras kartu su dar 5-iomis ES šalimis (Italija, Portugalija, Kroatija, Čekija ir Latvija) dalyvauja LEILA projekte, kurio tikslas – apjungti visas Europos Sąjungoje veikiančias teisminių aukcionų informacines sistemas.

Tokiu būdu Registrų centro turima patirtis kuriant ir administruojant elektroninių varžytynių ir aukcionų sistemą Lietuvoje galės būti sėkmingai pritaikyta visos Europos Sąjungos mastu. Planuojama, kad sistema turėtų pradėti veikti 2023 metų pradžioje.