Jungtinėje Karalystėje svarstoma leisti autonominių automobilių eismą, bet numatoma svarbi sąlyga

Tokiu atveju, jeigu automobilis važiuoja autonominiu režimu, vairuotojas, anot įstatymo projekto, gali atitraukti akis nuo važiavimo ir gali stebėti televizijos programas arba žiūrėti filmus, žaisti žaidimus ir t. t., tačiau bet kokiu atveju privalo būti pasiruošęs tučtuojau įsikišti į automobilio valdymą, jeigu to paprašo elektronika specialiu signalu. Taigi miegoti vairuotojas negali.

Gali būti, kad šis įstatymas Jungtinėje Karalystėje bus priimtas ir įsigalios dar šių metų vasarą. Tačiau šiame įstatyme numatoma viena svarbi sąlyga – atsakomybė avarijos metu.

Svarstoma, kad jeigu avarija įvyks automobiliui važiuojant autonominiu režimu, atsakomybę už ją turės prisiimti automobilio gamintojas. Tai būtų precedentas, nes kol kas visose šalyse, kur leidžiami autonominiai automobiliai, atsakomybę neša tas, kuris sėdi prie vairo. Tai būtų unikalus precedentas.

Jungtinės Karalystės transporto ministerijos duomenimis, autonominių automobilių kūrimas ir masinis naudojimas šalyje sukurtų 38 tūkst. naujų darbo vietų ir atneštų šalies ekonomikai per pastaruosius penkiolika metų papildomus daugiau kaip 40 milijardų svarų.

Be to, prognozuojama, kad šalyje įsigaliojus autonominiams automobiliams avarijų sumažėtų net 88 proc., mat būtent tokį procentą šiuo metu sudaro avarijos įvykstančios dėl žmogiškojo faktoriaus – tai greičio viršijimas, vairavimas išgėrus, netvarkingas važiavimas per sankryžas ir t. t.