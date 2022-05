Rusijos automobilių gamyklų darbuotojams – nauji pasiūlymai iš vadovybės: dabar skins braškes

Nuo birželio vidurio iki liepos mėnesio darbuotojai galės skinti braškes, nuo liepos iki rugpjūčio – šilauoges, o rugpjūtį ir rugsėjį – obuolius.

Darbai bus organizuojami versliniuose soduose, esančiuose už 100 km nuo Kaliningrado, ir darbuotojai turės į ten vykti savarankiškai.

Anksčiau buvo pranešta, kad Rusijos „Avtotor“ darbuotojams pradėti skirti žemės sklypai daržams, o dėl sankcijų, įvestų prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, prastovose atsidūrusių darbuotojų skaičius šoktelėjo beveik tris kartus.

„Avtotor“ nutraukė gamybą balandžio pabaigoje. Praėjusią savaitę Kaliningrado srities gubernatorius Antonas Alichanovas pareiškė, kad bendrovė laukia, kol bus atvežti iš Europos užstrigę komponentai.

Pasak bendrovės įkūrėjo Vladimiro Ščerbakovo, surinkimas buvo atnaujintas, tačiau mažesniu tempu – apie 200 automobilių per dieną vietoj ankstesnių 900, be to, automobiliai dažniausiai yra ne iki galo sukomplektuoti.

Šimtai užsienio įmonių, įskaitant gerai žinomų pasaulinių prekių ženklų gamintojus, paskelbė apie laikiną arba visišką pasitraukimą iš Rusijos rinkos (sustabdė gamybą, nutraukė investicijas ar veiklą Rusijoje), reaguodamos į karą prieš Ukrainą.