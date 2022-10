Sukūrė robotą humanoidą: turi „Tesla“ automobilio detalių, darbas panašus į savavaldžių automobilių

„Tesla“ dar pernai skelbė, kad gamina tokį robotą, kuris gali pakeisti žmogų kai kuriose darbo vietose. Dabar „Tesla“ jau bando tokį robotą savo gamykloje Frimonte, JAV. Robotas dirba kroviku, nešioja siuntinius ir laisto gėles. Jis vadinamas „Bumble C“. Humanoidas per „Tesla“ surengtą dieną išėjo ant scenos ir pamojavo ranka publikai. Jis neatrodo labai elegantiškai. Be to, jame naudojamos kai kurios „Tesla“ automobilių detalės.

Kartu su juo „Tesla“ parodė ir naujos kartos humanoidą „Optimus“ – jis kol kas neveikia, bet žadama, kad jau po keleto savaičių jis pilnavertiškai veiks. Žmogaus ūgio humanoidas kainuos apie 20 tūkst. dolerių. Jis veiks baterijos pagalba ir galės be krovimo dirbti maždaug parą.

Kaip rašo specialistai, „Tesla“ konstruojamas „Optimus“ atrodo gan beviltiškai, palyginti su „Boston Dynamics“ humanoidu, bet jis bus pigus ir „Tesla“ žada masinę jų gamybą.

Anot kūrėjų, jis neskirtas atlikti akrobatinius triukus, jis privalo dirbti fizinį darbą, kurio žmonės galbūt nenori atlikti. Pavyzdžiui, dirbti gamyklose konvejeryje, kur reikia daugiau ar mažiau atlikti vienodas užduotis.

Tiesa, kol kas panašu, kad masiškai robotai humanoidai nepradės dirbti, nes kūrėjams žadama galybė biurokratinių ir saugumo kliūčių. Šiuo atveju viskas panašu į savavaldžius automobilius – dirbti humanoidai tarp žmonių kol kas negalės. Kol kas neaišku, kas robotą sertifikuos, kas rūpinsis saugumu ir panašiai – specialistai sako, kad tai užims ne vienerius metus, o kiti – ne vieną dešimtmetį.

Kol kas „Tesla“ jau kelerius metus bando legalizuoti savo autonominę automobilių funkciją, kad oficialiai vairuotojas galėtų nekontroliuoti automobilio ir kol kas nesimato šviesos tunelio gale. Formaliai vis dar vairuotojas privalo kontroliuoti automobilio elgesį visą laiką. Tas pats gresia ir humanoidams – jeigu šalia jo privalės būti operatorius, kokia prasmė stovėti ir kontroliuoti kaip dirba krovikas?