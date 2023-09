Įspūdingas danų kūrinys – hibridinis kupė už tris milijonus eurų

Automobilis debiutavo iš karto dviejų modifikacijų: pirmoji – paprasta, skirta keliams, vadinasi „Aurora Tur“, o tik lenktynių trasoms skirta versija vadinasi „Aurora Agil“.

Automobilio kėbulas pagamintas iš anglies pluošto. Iš esmės abi versijos skiriasi tik aerodinaminiais sprendimais.

Skirta trasoms turi daug agresyvesnę išvaizdą ir daug itin aštrių briaunų, todėl tokia legalizuoti bendrojo naudojimo keliams nėra įmanoma, tačiau tai smarkiai padidina prispaudžiamąją jėgą, todėl automobilis lenktynių trasoje yra daug greitesnis posūkiuose, bet techniškai abu automobiliai iš esmės nesiskiria.

Viduje nėra mūsų akims įprasto didelio centrinio ekrano, tik fiziniai mygtukai, o garso sistema reguliuojama mygtukais ant vairo.

Svarbiausia yra ne tai, kad čia nėra tradicinių patogumų. „Zenvo Aurora“ turi galingiausią pasaulyje dvylikos cilindrų benzininį variklį, net šešių litrų darbinio tūrio variklis siekia 1250 arklio galių, tai yra, apie 932 kilovatus.

Konstruktoriai galvoja, kad valdant tokios galios automobilį, naudotis lietimui jautriu ekranu – tiesiog neįmanoma.

Negana to, papildomai sumontuotas 200 arklio galių elektros variklis. Taigi, tai – hibridinis automobilis.

Iš vietos iki 100 km/h jis įsibėgėja per dvi su puse sekundės, maksimalus greitis – 365 km/h. Jeigu užsakovui to per maža, gamintojas siūlo papildomai sumontuoti dar du elektros variklius priekinėje ašyje.

Tai leistų bendrą automobilio galią padidinti iki 1850 arklio galių (apie 1380 kilovatų), tada maksimalus greitis padidėjo iki 450 km/h, o įsibėgėjimas iš vietos užtrunka dvi ir tris dešimtąsias sekundės dalis.

Automobilio kaina dar oficialiai neskelbiama, bet manoma, kad gatvinė versija turėtų kainuoti nuo dviejų iki dviejų su puse milijonų eurų. O lenktyninės versijos kaina turėtų siekti apie tris milijonus.