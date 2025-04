Jokiu būdu su šiomis padangomis nevažinėkite vasarą – išnaudosite daugiau degalų, rizikuosite ir savo saugumu

Kritika universalioms padangoms

Lietuvoje galiojančios taisyklės numato, kad nuo balandžio 1 d. automobiliai gali būti eksploatuojami su vasarinėmis padangomis. Tai reiškia, kad reikalavimo „perauti“ automobilius iš žieminių padangų į vasarines nėra. Toks reikalavimas galioja tik dygliuotoms padangoms, kurių naudojimas leidžiamas iki balandžio 10 d.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, automobilių padangų keitimas privalomas kartą metuose – nuo lapkričio 10 d. automobiliai turi būti eksploatuojami tik su žieminėmis padangomis.

Pasak G.Petriko, atėjus pavasariui neretam vairuotojui gali kilti mintis, kad važinėti ištisus metus būtų galima tik su vienu ir tuo pačiu žieminių arba universalių padangų komplektu. Taip nereiktų sukti galvos, kur iki kito sezono laikyti pakeistas padangas, o taip pat mažiau pinigų tektų palikti automobilių meistrams.

„Saugaus vairavimo ekspertai su tokia nuomone kategoriškai nesutinka – juk konkrečiam metų sezonui tinkamų padangų naudojimas ir yra skirtas tam, kad būtų užtikrintas vairavimo ir automobilio valdymo saugumas“, – tvirtina ekspertas.

Kas skirta žiemai – naudokime žiemą

Automobilių padangos atitinkamam metų sezonui yra priskiriamos ne veltui – skiriasi jų medžiagos, sukibimo su kelio danga savybės, dėvėjimasis atitinkamoje temperatūroje.

Žieminės padangos, net jeigu jos ir nėra dygliuotos, yra gaminamos iš gumos mišinio, kurio savybės geriausiai atsiskleidžia būtent žemoje temperatūroje. Svarbu, kad jos gerai sukibtų su ledu ir sniegu.

„Šiltuoju sezonu iš tokios medžiagos pagamintos padangos ima dilti daug greičiau, kadangi jos nemėgsta šilumos, daug stipriau dėvisi jų minkšti protektoriai. Važinėjant žieminėmis padangomis vasaros sezono metu, jų naudojimo laikas gali sutrumpėti net iki 60 proc., tad pirkti naują žieminių padangų komplektą prireiks daug greičiau, nei būtų galima pamanyti“, – tikina jis.

Didėja degalų sąnaudos

Kitas svarbus aspektas yra kuro sąnaudos, kurios, jei vasarą važinėjate žieminėmis padangomis, tampa pastebimai didesnės. Taip įvyksta dėl to, kad važiuojant įkaitusia asfalto danga, žieminės padangos patiria daug didesnį pasipriešinimą – jos neturi gero sukibimo su kelio danga, be to, šaltam orui pritaikytas gumos mišinys karštyje daug labiau deformuojasi.

„Paprastai šiltuoju sezonu vairuotojai važinėja dažniau ir ilgesnius atstumus, todėl ilguoju laikotarpiu automobilis sunaudoja daugiau kuro. O jei automobilis bus su žieminėmis padangomis − kelionės vasarą sugeneruotų visai solidžią pinigų sumą“, – sako „Lietuvos draudimo“ transporto žalų ekspertas.

Mažėja manevringumas

Vis tik pats svarbiausias yra saugumo veiksnys − vasarą važinėdami su žieminėmis padangomis vairuotojai praranda dalį automobilio manevringumo, ypač, kai reikia atlikti staigius judesius. Su žieminėmis padangomis pailgėja automobilio stabdymo kelias, o tai ne pati geriausia savybė, jeigu į kelią staiga išbėga gyvūnas ar priekyje važiuojantis automobilis ima staigiai stabdyti.

„Todėl kad ir kaip patraukliai atrodytų galimybė visus metus važinėti su vienu padangų komplektu, mūsų šalies oro sąlygos diktuoja sezoninių padangų būtinybę – šiltuoju metų sezonu vairavimas bus saugiausias ir ekonomiškiausias vairuojant automobilį su vasarinėmis padangomis.

Galiausiai, saugiam vairavimui vasarinėmis padangomis taip pat būtina, kad jos atitiktų keliamus techninius reikalavimus. Vienas iš jų – protektoriaus gylis. Vasarinių padangų minimalus leistinas protektoriaus gylis yra 1,6 mm, tačiau ekspertai pataria nelaukti, kol protektoriaus gylis priartės prie kritinės ribos. Siekiant maksimalaus saugumo, padangas būtina pakeisti į naujas anksčiau“, – apibendrina G. Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų ekspertas.