Paspirtuko baterija gali užsiliepsnoti pati savaime: vardija klaidas, kurių jokiu būdu nedarykite – kitaip gaisro sunkiai išvengsite

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per pastaruosius ketverius metus Lietuvoje užregistruoti 39 gaisrai, kuriuos sukėlė kraunamos baterijos. 2021 m. tokių incidentų buvo vos du, tačiau 2024 m. jų skaičius išaugo iki 21.

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, dažniausiai gaisrus sukelia ličio jonų baterijos, kurios gali savaime užsidegti dėl mechaninių pažeidimų, netinkamo įkrovimo ar perkaitimo. Šios baterijos dega itin intensyviai, o jų gesinimas sudėtingas, nes jos dažniausiai būna integruotos į transporto priemonės konstrukciją.

Dažniausios klaidos ir kaip jų išvengti

Viena didžiausių klaidų – neatsargus transporto priemonių naudojimas, dėl kurio pažeidžiamos baterijos. Daugelis vartotojų važinėja neatsižvelgdami į reljefą – šokinėjama nuo šaligatvių, lekiama per duobes, o tai gali sukelti mechaninius pažeidimus. Be to, dažnai pasitaiko, kad po intensyvaus naudojimo baterija negauna laiko atvėsti prieš įkrovimą, todėl kyla perkaitimo pavojus.

Kita pavojinga praktika – elektrinių transporto priemonių modifikavimas, kai pašalinami gamykliniai greičio ar galios ribotuvai. Tai lemia didesnę apkrovą baterijai, kuri dėl per didelio intensyvumo gali perkaisti ir užsidegti. Taip pat kyla rizika naudojant nepatikimų tiekėjų, nesertifikuotas baterijas ar įkroviklius. Siekiant išvengti šių pavojų, būtina atkreipti dėmesį į naudojimo instrukcijas ir rinktis tik kokybiškus gaminius.

Kaip elgtis pastebėjus galimą pavojų?

Jeigu elektrinė transporto priemonė pradeda kaisti, skleisti neįprastus garsus ar kvapus, būtina imtis skubių veiksmų. Svarbiausi ženklai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį: baterijos išsipūtimas, mechaniniai pažeidimai, neįprastas karštis įkrovimo metu, kibirkščiavimas ar degėsių kvapas.

Pastebėjus šiuos požymius, būtina nedelsiant atitraukti prietaisą nuo degių medžiagų ir padėti jį ant nedegaus paviršiaus. Jei įmanoma, akumuliatorių reikėtų išimti ir išnešti į lauką. Jei baterija jau skleidžia baltus dūmus ar šnypščia, veikiausiai greitai užsiliepsnos. Tokiu atveju reikėtų naudoti nedegų audeklą arba tinkamą gesintuvą. Kaip pabrėžia A.Gudžiauskas, svarbiausia – niekada nepalikti kraunamų baterijų be priežiūros ir pasirūpinti dūmų signalizatoriais namuose.

Siekiant sumažinti gaisro riziką, būtina laikytis kelių pagrindinių taisyklių:

naudoti tik sertifikuotus, tvarkingus prietaisus bei vadovautis naudojimo instrukcija;

jeigu instrukcija nepateikta, reikalauti, kad pardavėjas pateiktų visą informaciją apie prekę ir jos naudojimą valstybine kalba;

įkrauti tik gamykliniais tam gaminiui skirtais įkrovikliais ir laikantis gamintojo nurodyto įkrovimo režimo, nepalikti krauti per naktį;

nemodifikuoti elektrinių mikrojudumo priemonių;

nepašalinti greičio ar galios ribotuvų;

nenaudojant elektrinių mikrojudumo priemonių atjungti baterijas;

saugoti elektrinių mikrojudumo priemonių baterijas nuo smūgių, deformacijų ar kitų pažeidimų;

nenaudoti elektrinių mikrojudumo priemonių, jeigu baterijos pažeistos, praradusios pradinę formą (išsipūtusios), įkraunant stipriai kaista, skleidžia specifinį degėsių, plastiko kvapą;

įkrauti elektrines mikrojudumo priemones naudojant tvarkingą elektros instaliaciją;

namuose ar įstaigoje turėkite pirmines gaisro gesinimo priemones (gesintuvą tinkamą elektros prietaisams gesinti, nedegų audeklą);

užsidegusias elektrines mikrojudumo priemones gesinkite tik atjungtas nuo elektros tinklo;

elektrines mikrojudumo priemones laikykite patalpose turinčiose dūmų detektorius ar gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą.

Technologijų proveržis: patogumas ir atsakomybė

Elektronikos prietaisai reikalauja tinkamos priežiūros, reguliaraus atnaujinimo ir teisingo atliekų tvarkymo. Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) vadovas Linas Ivanauskas pabrėžia, kad visuomenė turi įsisąmoninti tvaraus vartojimo principus – ne tik naudotis naujausiomis technologijomis, bet ir rūpintis jų atsakingu utilizavimu bei perdirbimu.

Sugedus elektronikos prietaisui, pirmiausia reikėtų įvertinti, ar jį galima suremontuoti. Remonto formulė paprasta – jei taisymas neviršija 50 proc. naujo gaminio kainos, gaminį verta taisyti ir taip prisidėti prie tvaraus vartojimo. 2024 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento nariai priėmė direktyvą dėl vartotojų teisės į remontą, kuri įpareigoja gamintojus taisyti prekes ir suteikti papildomą vienerių metų garantiją suremontuotiems gaminiams.

Jei prietaiso nebenaudojate, geriausia jį padovanoti, parduoti arba perduoti pakartotiniam naudojimui.