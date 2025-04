Virš „Harley Davidson“ susikaupė tamsūs debesys

Įmonė negali planuoti ilgalaikių investicijų ar plėtros strategijų Europoje, nes muitų politika kiša pagalius į ratus. Dabar netgi teigiama, kad JAV ir ES prekybos karai gali sužlugdyti šį amerikiečių gamintoją, skelbia „Žinių radijo“ laida „Piko minutės“.

Jei muitų karai tęsis, pavyzdžiui, „Road Glide“ motociklas, kuris JAV kainuoja nuo 28 tūkst. JAV dolerių, Europoje gali kainuoti gerokai virš 100 tūkst., nes į kainą reikės įskaičiuoti ne tik muitus, bet ir prabangos mokesčius.

Motociklų pramonės ekspertai mano, kad net 10 ar 20 proc. europiečių tarifai būtų savitas laidotuvių varpas amerikietiškiems prekių ženklams.

Visa esmė ta, kad „Harley Davidson“ jau dabar praranda rinkos dalį dėl vietinių prekės ženklų, tokių kaip „Triumph“, „Ducati“ ar BMW ir Azijos motociklų gamintojų konkurencijos.

Motociklininkai skundžiasi, kad „Harley“ asortimentas per menkas, kokybė prasta, kainos didelės. Be viso to, „Harley Davidson“ nebėra atstovaujamas Europos biudžetinių motociklų segmente, nes buvusio modelio „Sportster“ variklis neatitiko ekologinių standartų.