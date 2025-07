„Chevrolet“ sukūrė galingiausią „Corvette“: 1268 AG ir nuo 0 iki 96 km/h per 2 sekundes

Iki šiol „Corvette“ pirkėjai turėjo neblogą pasirinkimą. Bazinis „Stingray“ modelis išvysto apie 500 AG. „Z06“ versija – jau 670 AG. O hibridinis „E-Ray“ tapo pirmuoju „Corvette“ su elektros varikliu ir visais varomais ratais, todėl jis tapo greičiausiu šio modelio serijoje. Tačiau dabar „Chevrolet“ inžinieriai nusprendė sujungti ZR1 versijos galingumą su elektrine pagalba ir visais ratais varančia E-Ray. Taip atsirado ZR1X.

ZR1X širdis – aštuonių cilindrų variklis su dviem turbinomis. Jis pats sunaudoja 1079 AG ir 1123 Nm sukimo momentą. Tai jau padarytų jį čempionu tarp visų modelių linijos giminaičių. Bet tai dar ne viskas. Priekinėje ašyje įmontuotas 189 AG ir 200 Nm elektros variklis. Iš viso sistemos galia siekia 1268 AG, tai beveik du kartus daugiau nei hibridinio „Corvette E-Ray“.

Su tokia galios atsarga „ZR1X“ nuo 0 iki 96 km/h (60 mylių/val.) įsibėgėja per mažiau nei 2 sekundes, o ketvirtį mylios įveikia greičiau nei per 9 sekundes. Palyginimui: ankstesnis rekordininkas E-Ray įsibėgėja iki 96 km/h per 2,5 sekundės, o ketvirtį mylios įveikia per 10,5 sekundės.

ZR1X baterija yra tokia pati kaip E-Ray – 1,9 kW⋅h talpos. Tiesa, naudingoji talpa tapo didesnė, bet „Chevrolet“ tikslių skaičių neatskleidžia.

Galingiausias „Corvette“ turi tris specialius režimus. „Endurance“ tinka ilgoms lenktynėms trasoje. „Qualifying“ – greitiems ratams laiko matavimui. O „Push-to-Pass“ režimas suteikia prieigą prie visos galios. Stabdžiai taip pat buvo specialiai sustiprinti, kad atitiktų tokią galią.

ZR1X gaminamas bazinėje versijoje ir su „ZTK Performance Package“ paketu. Antruoju atveju automobilis yra dar agresyvesnis ir įrengiamos specialios „Michelin Pilot Cup 2R“ padangos.

Aerodinaminę apdailą galima užsisakyti atskirai kaip „Carbon Aero“ paketą. Visi šie spoileriai ir sparnai sukuria iki 544 kilogramų spaudimo jėgą. Tai padeda automobiliui praktiškai prilipti prie kelio dideliu greičiu.