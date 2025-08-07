„Dodge“ atšaukia tūkstančius elektromobilių: rado keistą priežastį

Elektromobiliai yra daug tylesni už automobilius su vidaus degimo varikliais, todėl juose įmontuojami specialūs stiprintuvai, kurie važiuojant skleidžia įspėjamąjį garsą. Motor1 rašo, kad kai kurių „Dodge“ elektromobilių stiprintuvai greičiausiai visai neskleidžia jokio garso.
Pagal pranešimą apie atšaukimą, nuo 2024 m. balandžio 30 d. iki 2025 m. kovo 18 d. „Dodge“ gamino elektromobilius su stiprintuvais, kurie galėjo turėti „nepilnai įdiegtą programinę įrangą, kuri gali trukdyti išorinio garso skleidimui“.
V-8 variklio garsams imituoti „Dodge“ elektromobiliuose buvo sukurta išmetimo sistema „Fratzonic Chambered Exhaust“, naudojanti galiniame buferyje įmontuotus garsiakalbius. Tačiau net ir išjungus šią sistemą, pagal JAV įstatymus „Charger“ turi skleisti tam tikrą garsą važiuodamas mažu greičiu.
Gamintojas pradėjo tirti problemą balandžio 17 d., aptarė ją su inžinieriais ir tiekėju, išnagrinėjo lauko įrašus ir klientų aptarnavimo įrašus bei peržiūrėjo garantinius duomenis. Tyrimo rezultatais birželio 6 d. „Dodge“ nusprendė savanoriškai atšaukti „tylius“ automobilius.
Žurnalisto teigimu, savininkai nuo liepos 10 d. pradės gauti pranešimus apie automobilių atšaukimą dėl neatitikimo federaliniams automobilių saugos standartams. Prekiautojas apžiūrės elektromobilius ir atnaujins stiprintuvų programinę įrangą, jei jie neišduos reikiamo garso.
Primename, kad liepos 1 d. žiniasklaida pranešė, kad BMW atšaukia daugiau nei 70 tūkst. elektromobilių dėl programinės įrangos problemos, dėl kurios jie važiuodami gali prarasti galią.