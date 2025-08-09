Žinios, kurios šviečia.
Ar galima įkrauti akumuliatorių neatjungiant gnybtų: atsakymas, kurį turėtų žinoti kiekvienas vairuotojas

2025 m. rugpjūčio 9 d. 17:41
Įkrovimas be vargo ar gedimo rizikos? Ką reikia žinoti apie akumuliatoriaus įkrovimą neatjungiant gnybtų.
Daugeliu atvejų šiuolaikinį automobilio akumuliatorių galima įkrauti neatjungiant gnybtų. Tačiau yra svarbių niuansų, kurie padės išvengti pavojingų situacijų ir nereikalingų išlaidų. Apie tai rašo Jalopnik.
Jei naudojate šiuolaikinį „protingą“ įkroviklį, akumuliatoriaus gnybtų nuimti visiškai nebūtina. Tokie įrenginiai apsaugos nuo įtampos šuolių, trumpojo jungimo, taip pat leidžia saugiai papildyti akumuliatoriaus įkrovą nepažeidžiant automobilio elektronikos.
Tuo pačiu metu, jei naudojate seną arba nereguliuojamą įkroviklį, specialistai pataria atjungti neigiamą gnybtą. Tai apsaugo elektroninius valdymo blokus nuo sugadinimo ir pašalina gaisro pavojų.
Šaltinis: tsn.ua
