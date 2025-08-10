1,5 milijono dolerių vertės avarija: kultinis 2000-ųjų superautomobilis „Porsche“ sudaužytas avarijoje

Avarija įvyko važiuojant kalnų serpantinu Austrijos Alpėse netoli Zalcburgo. „Porsche Carrera GT“ slydo ant lietaus sudrėkinto asfalto ir prarado valdymą.
Superautomobilis „Porsche“ nuvažiavo nuo kelio į griovį. Gelbėtojai automobilį ištraukė per tris valandas – tam teko nupjauti keletą medžių.
Vairuotojas ir keleivis (jie yra Singapūro piliečiai) rimtai nenukentėjo, bet „Porsche Carrera GT“ buvo smarkiai apgadintas. Ypač nukentėjo automobilio galinė dalis, o kairysis sparnas nulėkė.
Superautomobilio remontas bus brangus. Tačiau sudaužytą superautomobilį „Porsche Carrera GT“ planuojama atstatyti, nes jo anglies pluošto monokokas yra sveikas.
Tai vertingas kolekcinis modelis, kurio kaina šiuo metu prasideda nuo milijono dolerių.
Nuo 2003 iki 2006 metų buvo pagaminta 1270 „Porsche Carrera GT“, iš kurių tik 89 automobiliai buvo geltoni, todėl jie yra brangesni.
Vokiškas superautomobilis yra įrengtas 5,7 litro 612 AG V10 varikliu ir 6 pakopų mechanine pavarų dėže. Jis gali įsibėgėti iki 100 km/h per 3,9 sekundės ir pasiekti 330 km/h greitį.
„Porsche Carrera GT“ – automobilis patyrusiam vairuotojui, todėl keli tokie superautomobiliai jau pateko į avarijas. Būtent „Porsche Carrera GT“ žuvo žvaigždė aktorius Paulas Walkeris.