Pasiekia 80 km/h: JAV sukurtas supergalingas kalnų elektrinis dviratis

Naujasis „Nireeka Spectrx“ parduodamas už 3099 JAV dolerių.
Elektrinis dviratis „Nireeka Spectrx“ yra įrengtas neįprastai galingu 6 kW ir 280 Nm varikliu. Maksimalus greitis siekia 80 km/val. – tai daugiau nei daugelio elektrinių motorolerių.
Žinoma, išsaugotas ir pedalinis pavarų mechanizmas. Samsung akumuliatorinė baterija, kurios talpa yra 1,26 kWh, užtikrina 120 km nuvažiuojamą atstumą.
„Nireeka Spectrx“ yra pritaikytas važiuoti bekelėje, nes turi sustiprintą pakabą su 140 mm darbine eiga.
Amortizatoriai (jie yra sumontuoti priekyje ir gale) yra reguliuojami, o hidrauliniai diskiniai stabdžiai papildyti ABS.
Elektrinis dviratis turi anglies pluošto rėmą, todėl sveria tik 30 kg. Jis turi skaitmeninį prietaisų skydelį ir diodinius žibintus, taip pat galima pasirinkti iš dviejų tipų 26 colių visureigių padangų.
Be to, už papildomą mokestį galima pasirinkti patobulintus stabdžius, greito įkrovimo įrenginį, papildomą bateriją ir posūkio signalus.