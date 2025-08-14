Išlaidų sąrašas nustebins: pasakė, kuo gali baigtis kelionės beveik tuščiu degalų baku

Pavojus varikliui
TUV NORD Lietuva transporto priemonių techninės ekspertizės padalinio vadovas Vladimir Tonkich atskleidžia, kad degalai automobilio bake atlieka ne tik energijos šaltinio, bet ir aušinimo bei tepimo funkciją kuro siurbliui, todėl mažas degalų kiekis gali lemti rimtus gedimus.
„Važiuojant su tuštesniu baku, kuro siurblys dirba sunkiau, yra mažiau aušinamas ir tepamas, todėl kyla rizika, kad jis perkais ir greitai susidėvės. Be to, važiuojant „ant nulio“ padidėja oro patekimo į degalų sistemą pavojus – oro burbuliukai gali sutrikdyti degalų tiekimą, sukelti variklio trūkčiojimą ar net visišką sustojimą“, – įspėja V.Tonkich.
Apie pavojus važiuojant „iki paskutinio lašo“ įspėja ir degalinių tinklo „Circle K“ degalų kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius. Pasak jo, laikui bėgant bake gali kauptis nuosėdos – korozijos dalelės, dulkių pėdsakai ir kitos priemaišos.
„Kai degalų lygis labai žemas, siurblys ima siurbti nuosėdas, jos gali užkimšti filtrus ir pažeisti purkštukus bei ypač jautrią aukšto slėgio sistemą dyzeliniuose varikliuose. Dėl apnašų gali užsikimšti degalų įpurškimo sistema, tuomet į variklį nepateks optimalus degalų kiekis. Tai lems ir padidėjusias degalų sąnaudas, automobilio galios ir pagreičio mažėjimą bei išaugusią automobilio remonto tikimybę“, – priduria degalinių tinklo atstovas.
Pasak R.Laurinavičiaus, bake palaikyti didesnį degalų likutį ypač svarbu esant dideliam temperatūros svyravimui, ypač kai ji svyruoja ties nulio riba. „Tai padeda išvengti perteklinės kondensacijos ir nereikalingos vandens absorbcijos“.
V.Tonkich teigimu, dyzeliniai varikliai jautresni mažam degalų kiekiui ir priemaišoms, nes jų degalų siurbimo sistemos veikia aukštesniu slėgiu ir reikalauja geresnio tepimo. „Tuo tarpu benzininiai varikliai kiek atsparesni, tačiau ir jiems nuosėdos bei perkaitęs siurblys kelia problemų“.
Pasekmės: nuo brangių remontų iki pavojų kelyje
V.Tonkich pažymi, kad važiuojant su apytuščiu baku kilusios problemos gali kainuoti brangiai: ekspertas skaičiuoja, kad kuro siurblio keitimas, priklausomai nuo modelio, gali kainuoti nuo 300 iki 1500 eurų, purkštukų keitimas ar valymas iki 300 eurų už vienetą, o kuro sistemos praplovimas – dar 100–250 eurų.
„Bet svarbiausia – saugumas. Netikėtai sustojęs automobilis greitkelyje ar sankryžoje kelia rimtą pavojų tiek jums, tiek kitiems eismo dalyviams“, – akcentuoja V.Tonkich.
Šiuolaikiniai automobiliai dažniausiai gana tiksliai apskaičiuoja likusį atstumą, tačiau tai visada yra prognozė, paremta ankstesnio važiavimo vidurkiu ir ji gali smarkiai keistis pasikeitus vairavimo sąlygoms. „Jei prieš tai važiavote ramiai, o dabar lenkiate ar kylate įkalnėn – degalai gali baigtis daug greičiau, nei rodo skydelis. Staigus sąnaudų pokytis gali reikšmingai sutrumpinti realų atstumą“, – priduria R. Laurinavičius.
Ką daryti įsipylus netinkamų degalų?
Skubėjimas ir išsiblaškymas kartais sukuria situacijas, kai vairuotojai į degalų baką įsipila ne tos rūšies degalų. „Užvedus automobilio variklį, netinkami degalai pasklinda po visą degalų sistemą – nuo bako iki purkštukų. Benzinas dyzeliniame variklyje panaikina tepimo savybes, o dyzelinas benzininiame sutrikdo degimo procesą – variklis gali pradėti „dusti“ ir net visiškai užgesti“, – įspėja V.Tonkich.
Specialistas tokiu atveju pataria:
- Neužvesti variklio arba jį nedelsiant išjungti.
- Kreiptis į autoservisą dėl kuro išsiurbimo ir sistemos praplovimo.
- Nepilti jokių priedų ar mišinių – tai tik pablogins padėtį.
Patarimas: prevencija visada pigiau už remontą
Specialistai rekomenduoja bake nuolat turėti bent ketvirtadalį jo talpos degalų. „Tai užtikrina stabilų kuro siurblio darbą, sumažina nuosėdų patekimo riziką ir suteikia laiko saugiai pasiekti degalinę net pasikeitus sąnaudoms,“ – teigia V.Tonkich.
„Degalinė neturėtų būti paskutinės minutės tikslas – sustojimas turėtų būti planuojama iš anksto, ypač ilgesnių savaitgalių metu, kai keliuose intensyvėja srautai ir kelionė netikėtai gali prailgti – pataria R.Laurinavičius.
