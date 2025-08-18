Naudoto „Alfa Romeo Stelvio“ (nuo 2017 m.) testas: su itališkais kaprizais, bet maloniai nustebinęs praktiškumu SUV

Apie naudotą „Giulia“ aš pasakojau prieš kelis metus – tuo metu modelis nustebino palyginti nedideliu gedimų skaičiumi, kurių pagrįstai galima tikėtis iš dažniausiai tarp nepatikimiausių gamintojų linksniuojamos markės. Tačiau visgi šio ženklo automobiliai perkama širdimi, o ne iš praktiškų paskatų.
Ir visgi bendraplatformis „Stelvio“ mane maloniai nustebino, ypatingai kalbant apie erdvę sėdintiems gale – nors tai yra stilingų kėbulo formų SUV, tačiau jis džiugino vieta ant galinių sėdynių, tad net ir du suaugę gale keliaus patogiai.
O ir bagažinė nors ne „ Škoda Kodiaq“ dydžio, tačiau į ją telpa nemažai – nuo 525 iki 1600 litrų.
Tad jei vertinti praktiškas savybes, „Stelvio“ gali būti puikus automobilis šeimai. Kuris dar be to pasižymi ir puikiu važiavimu. Žinoma, aukštesnio SUV valdymas nėra toks tikslus kaip sedano „Giulia“, tačiau jei norite smagiausiai valdomo šios klasės automobilio, tai be gerokai brangesnio „Porsche Macan“, tai bus vienas geriausių pasirinkimų.
Lygiai taip pat kaip ir kalbant apie galingus motorus – turbobenzininių keturių cilindrų variklių galia siekia nuo 200 iki net 280 AG, o galima ir „Quadrifoglio“ versija su V6 motoru, pasiekianti net 510 AG. Kaip visada, italai siūlo ir efektyvius turbodyzelinius variantus, kurių galia yra nuo 150 iki 210 AG.
Ir ši galia perduodama arba galiniams, arba SUV labiau tinkančiai visų ratų pavarai. Beje, taupant svorį (automobilis yra maždaug 150 kg lengvesnis nei „BMW X3“ (šio naudoto automobilio apžvalgą rasite čia) ir apie 100 kg – nei „Porsche Macan“ su keturių cilindrų motoru), čia gamybai naudojama ne tik daug aliuminio, bet ir, pavyzdžiui, galinius ratus suka kardanas, kuris yra pagamintas iš anglies pluošto.
Sėdus prie vairo, akimirksniu atpažįsti markei būdingą skoningą ir neperkrautą prietaisų skydelį, žiūri į apvaduose esančius rodmenis su žemyn nukreiptomis rodyklėmis. Akivaizdu, kad multimedijos sistema nėra stiprioji „Stelvio“ pusė, nes informacija ir nustatymai mažame ekrane (kuris tik nuo 2020 metų tapo liečiamasis) pasirenkami pasukamu valdikliu, tačiau kam tai nėra svarbu, juo naudotis patogu.
Žinoma, norėtųsi šiek tiek tvirtesnio salono surinkimo ir aukštesnės klasės medžiagų (po modelio atnaujinimo 2020 m. buvo pagerinta salono apdailos kokybė), tačiau vėlgi nieko labai kritiško – pamenu, kad nors debiutiniais 2017 metais, lygindamas naują „Audi Q5“ su „Stelvio“, greitai pripažinau, kad „Audi“ salonas žymiai kokybiškesnis ir labiau šiuolaikiškas, tačiau viskas apsivertė, kai itališku SUV išvažiavau į bandymų trasą – azartiškas važiavimas yra visų „Alfa Romeo“ stiprioji pusė.
Na, o kalbant apie automobilio patikimumą ir gedimus, tai jų radau daugiau nei kalbant apie bendraplatformį „Giulia“ – tiesiog „Stelvio“ yra gerokai populiaresnis modelis, tad ir informacijos apie jį daugiau. Apibendrinant surinktus duomenis, tai labai svarbu, kad čia būtų sumontuotas tinkamas akumuliatorius, kuris būtų pakankamai įkraunamas, nes kitaip atsiranda skirtingos elektronikos įrangos trikdžiai, apie kuriuos informuoja pranešimai ekrane.
Žinoma, dar reikia atsiminti, kad su laiku pradeda streikuoti dyzelinių variklių dujų išmetimo valymo sistema, tačiau yra ir daugiau dalykų, kuriuos reikia žinoti šį modelį ketinančiam įsigyti ar jį jau turinčiame vairuotojui – daugiau apie naudotą „Alfa Romeo Stelvio“ sužinosite vaizdo apžvalgoje.
Alfa RomeoAutomobilisbandymai
