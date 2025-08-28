Tikri bestseleriai: visų laikų ir tautų populiariausi automobiliai

Automobiliai tapo masiniu produktu dar prieš 100 metų, o dabar kasmet pasaulyje pagaminama dešimtys milijonų automobilių.
Sėkmingiausi modeliai suranda milijonus pirkėjų ir tampa kultiniais, nepaisant to, kad nėra išskirtiniai.
„Fokus“ pasakoja apie populiariausius automobilius istorijoje. Įdomu, kad ne visi šio reitingo modeliai yra kompaktiški ir nebrangūs. Į jį pateko ir šeimos automobiliai, ir net pikapai.
10 vieta. „Chevrolet Impala“ – 16,8 milijono automobilių
Pilno dydžio „Chevrolet Impala“ tapo ne tik kultiniu, bet ir tikrai masiniu automobiliu.
Nuo 1958 iki 2020 metų buvo pagaminta 16,8 mln. dešimties kartų automobilių, kurių didžioji dalis buvo parduota gimtinėje – JAV.
Pažymėtina, kad „Chevrolet Impala“ buvo šios markės flagmanas, o didžioji dalis šių automobilių buvo įrengti dideliais V8 varikliais, kurių galia vietomis siekė 425 AG.
9 vieta. „Honda Accord“ – daugiau nei 18 mln. automobilių
Nuo 1976 m. buvo išleista 13 „Honda Accord“ kartų. Modelis išgarsėjo dėl patikimumo ir gerų vairavimo savybių.
Tai buvo pirmasis japonų automobilis, kuris pradėtas gaminti JAV, ir būtent Šiaurės Amerikoje buvo parduota daugiau nei 10 mln. šių automobilių.
8 vieta. „Ford Escort“ – 20 milijonų automobilių
„Ford Escort“ buvo gaminamas nuo 1968 iki 2000 metų abiejose Atlanto vandenyno pusėse, taip pat Australijoje, Brazilijoje, Pietų Afrikoje, Kinijoje, tačiau skirtingoms rinkoms skirti modeliai labai skyrėsi.
Tikrai masinis ir populiarus „Ford Escort“ tapo Europoje, nes vien Jungtinėje Karalystėje buvo parduota daugiau nei 4 milijonai automobilių.
Įdomu, kad masinės gamybos modelių linijoje buvo ir riboto tiražo sportinės versijos „Ford Escort RS.“
7 vieta. „Volkswagen Beetle“ – 21,5 milijono automobilių
Jei visi kiti šio reitingo modeliai evoliucionavo ir turėjo keletą kartų, tai „Volkswagen Beetle“ be esminių pakeitimų buvo gaminamas nuo 1938 iki 2003 metų.
Ferdinando Porsche kūrinys tapo tikra kulto klasika ir leido vokiečių markei išsiveržti į pasaulinės automobilių pramonės lyderių gretas.
Galinis variklis „Beetle“ buvo paprastas, pigus ir patikimas.
6 vieta. „Ford Fiesta“ – 22 milijonai automobilių
„Ford Fiesta“ – populiariausias B klasės modelis.
Nuo 1976 iki 2023 metų buvo išleisti septyni kompaktiško hečbeko kartos, todėl jis tapo ir masiškiausiu „Ford“ lengvuoju automobiliu.
„Ford Fiesta“ buvo vertinamas už ekonomiškumą ir puikiai suderintą važiuoklę – net silpniausios modelio versijos yra įdomios vairuoti.
5 vieta. „Honda Civic“ – daugiau nei 28 milijonai automobilių
„Honda Civic“ – modelis, su kuriuo japonų markė išėjo į pasaulinę rinką ir tapo žinoma visame pasaulyje.
„Civic“ vienodai gerai parduodamas Europoje, Azijoje ir Amerikoje ir tapo 80-ųjų ir 90-ųjų jaunimo subkultūros dalimi.
Jis buvo pamėgtas dėl nedidelės kainos, patikimumo ir gero valdymo. Negalima nepaminėti ir galingo „Honda Civic Type R.“
Nuo 1972 m. jau išleista 11 šio modelio kartų.
4 vieta. „Volkswagen Passat“ – daugiau nei 34 milijonai automobilių
„Volkswagen Passat“ – populiariausias pasaulyje šeimos modelis.
Jis gaminamas nuo 1973 metų ir visada išsiskyrė praktiškumu, kokybe ir plačiu versijų pasirinkimu.
Didžioji dalis „VW Passat“ automobilių parduodama Europoje, tačiau modelis taip pat populiarus Amerikoje ir Kinijoje.
Šiuo metu gaminama jau devintoji „Volkswagen Passat“ karta.
3 vieta. „Volkswagen Golf“ – daugiau nei 37 milijonai automobilių
„Volkswagen Golf“ laikomas šiuolaikinės C klasės, kartais vadinamos „golfo klase“, pradininku.
Jis tapo masyvesnis už savo pirmtaką „Beetle“ ir daugelį metų buvo Europos automobilių rinkos lyderis.
„VW Golf“ modelių gama visada yra plati ir įvairi – galima rinktis ekonomiškas dyzelines versijas, galingą GTI arba erdvų universalą.
Nuo 1974 m. pasaulį išvydo jau aštuonios šio modelio kartos.
2 vieta. „Ford F-Series“ – daugiau nei 44 milijonai automobilių
Amerikiečiai mėgsta pikapus, todėl „Ford F-Series“ yra populiariausias automobilis JAV jau 43 metus.
Klasikinių rėmų modelių šeima gaminama nuo 1948 metų, o dabar jau gaminama 14-oji jos karta.
„Ford F-Series“ jau seniai nustojo būti tik „darbinis arklys“: jo modelių gamoje yra ir galingas Raptor variantas, ir prabangus Platinum, ir elektrinis Lightning.
1 vieta. „Toyota Corolla“ – daugiau nei 53 milijonai automobilių
„Toyota Corolla“ – populiariausias automobilis visų laikų ir tautų.
Nuo 1966 m. surinkta daugiau nei 53 milijonai trylikos kartų automobilių.
Kiekvienais metais parduodama apie milijoną „Corolla“ automobilių.
Tai nėra moderniausias ir ryškiausias modelis savo klasėje – jo populiarumo paslaptis yra patikimumas.
Asortimente yra tiek ekonomiškas hibridas, tiek 300 AG galingas GR variantas.
Šaltinis: focus.ua