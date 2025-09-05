Nuvažiuos iki 500 000 km: mechanikas įvardijo 5 patvariausių automobilių markes

„Toyota“
Vaizdo įraše, kurį „TikTok“ paskelbė automobilių servisas „Accurate Automotive“ iš Kolorado, mechanikas atsakė, kokių markių automobiliai gali nuvažiuoti daugiau nei 400 000 km be rimtų problemų, jei atliekama bazinė techninė priežiūra. Jis iš karto prisiminė „Toyota“.
Anksčiau automobilių serviso specialistas pažymėjo, kad nepaisant komponentų keitimo naujuose modeliuose ir bendrų visos pramonės problemų su tokiais elementais kaip oro kondicionavimo sistemos, inžinerija – „Toyota“ automobiliai išlieka nepakitę.
„Manau, kad didžiausias dalykas, kuris iš tiesų išskiria „Toyota“ nuo bet kurios kitos markės, yra jų pasididžiavimas savo produktu. Jienori būti tikri, kad turi produktą, už kurį gali garantuoti ir kurį gali prižiūrėti“, – paaiškino mechanikas.
„Honda“
Antroje vietoje ilgiausiai tarnaujančių automobilių sąraše specialistas mini „Honda“, kuri turi patikimumo ir prieinamos priežiūros reputaciją.
Mechanikas paaiškino, kad tai daugiausia susiję su tuo, kaip šie automobiliai yra pagaminti: šios markės atsarginės dalys yra „šiek tiek prieinamesnės“, o dėl sėkmingo projektavimo jas daug lengviau remontuoti.
Pasak jo, net sudėtingiausias „Honda“ remontas užtrunka mažiau laiko nei kitų markių automobilių remontas, šie automobiliai retai genda.
„Tai tikrai patikimi automobiliai. „Honda“ iš tiesų labai retai genda. O kai atsitinka rimtų problemų, jas vis tiek galima ištaisyti palyginti nebrangiai“ – pažymėjo automobilių serviso darbuotojas.
„Subaru“
Mechaniko teigimu, „Subaru“ taip pat laikoma itin patikima mašina. Jis prisipažino, kad tai jo mėgstamiausia japonų mašina ir pats turėjo keletą šios markės automobilių.
„Manau, kad tai puikios, ilgaamžės ir patikimos mašinos“, – pažymėjo specialistas.
Tačiau jis įspėjo, kad kai kurių „Subaru“ modelių vis dėlto reikėtų vengti, ypač „Subaru Tribeca“.
„Tai tarsi vienas iš blogiausių automobilių, kokie kada nors buvo. Turiu daug baisių istorijų apie „Tribeca“! Todėl, jei ketinate pirkti „Subaru“, neimkite „Tribeca“ – jis to nevertas“, – sakė mechanikas.
„Lexus“
Net ir nemaži pinigai, sumokėti už premium klasės automobilius, negarantuoja, kad „geležinis žirgas“ tarnaus ilgai. Tačiau, pasak „Accurate Automotive“ mechaniko, tai netaikoma „Lexus“ modeliams. Jis pažymėjo, kad šie automobiliai turi puikią transmisiją, puikius variklius, o jų remontas yra nebrangus, kaip prabangaus modelio automobiliams.
Pasak jo, tai susiję su tuo, kad „Lexus“ yra Japonijos kompanijos „Toyota“ Amerikos filialas.
„Lexus“ – fantastiškas automobilis! Aš „Lexus“ pasitikiu 100 procentų“, – sakė mechanikas.
„Acura“
Taip pat Japonijos „Honda“ padalinys yra gamintojas „Acura“. Manoma, kad šis premium klasės prekės ženklas gali nuvažiuoti daugiau nei 400 000 km tik su bazine technine priežiūra. Šis „Honda“ koncerno padalinys, specializuojasi prabangių ir sportinių automobilių gamyboje, savo modeliuose siūlo daugiau funkcijų.
„Aš tikrai manau, kad „Acura“ neabejotinai išsiskiria kaip prabangus, patikimas japonų automobilis“, – sakė mechanikas.
Jis pridūrė, kad „Acura“ remontui reikalingos atsarginės dalys yra identiškos „Honda“ atsarginėms dalims, o tai palengvina tokių automobilių remontą. Šiame specialistas mato „Acura“ pranašumą, palyginti su Honda.
Šaltinis: focus.ua