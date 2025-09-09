Retai genda ir lengvai remontuojami: mechanikai išrinko 5 patikimiausius šeimai skirtus automobilius

GOBankingRates reitingo viršūnėje atsidūrė „Toyota“, „Honda“ ir „Hyundai“ modeliai.
Pagrindinis atrankos kriterijus buvo modelių patikimumas ir paprastumas diagnozuojant bei remontuojant.
„Toyota RAV4“
Remiantis JAV nekomercinės vartotojų organizacijos „Consumer Reports“ 2025 m. tyrimu, „Toyota“ užėmė antrą vietą tarp patikimiausių automobilių gamintojų.
„Cash Auto Salvage“ (kompanija, perkanti avariją patyrusius automobilius) įkūrėjas Markas Skirvinas pažymėjo, kad „Toyota RAV4“ modelis, ypač 2019–2023 metų, turi paprastą elektroninę sistemą, kurią lengva remontuoti.
„Atsarginės dalys yra lengvai prieinamos, o aptarnavimas nėra brangus, nes nepriklausomi mechanikai gali dirbti su šiais automobiliais be brangių diagnostikos priemonių“, – paaiškino specialistas.
„Honda CR-V“
RAV4 konkurentė yra kompaktiškas Honda CR-V krosoveris.
Ypač patikimi yra 2017–2022 metų modeliai. Utilizavimo operacijos parodė, kad mažiau nei 5 % tokių automobilių turėjo variklio ar transmisijos problemų.
„Kai CR-V atvyksta į mūsų kiemą, jie paprastai yra avarijos ar potvynio padariniai, o ne mechaninių problemų, su kuriomis susiduriame su kitų markių automobiliais“, – sakė jis.
„Honda Odyssey“
„Honda Odyssey“ išlieka nuolatinis mechanikų favoritas.
Automobilių mechanikas ir „German Car Depot“ savininkas Alanas Gelfandas pabrėžė šio modelio erdvų saloną ir patikimumą.
„3,5 litro V6 variklio kintamo cilindrų valdymo sistema užtikrina aukštą degalų efektyvumą nepakenkiant patikimumo standartams.
Šio automobilio stumdomų durų kreipiamosios ir diržinė pavara įrodyta ilgaamžiškumu ir leidžia išvengti netikėtų vizitų į remonto dirbtuves“, – pažymėjo specialistas.
„Toyota Sienna“
Į geriausių šeimos automobilių sąrašą, sudarytą JAV transporto priemonių vertinimo ir automobilių pramonės tyrimų bendrovės „Kelley Blue Book“, pateko „Toyota Sienna“ modelis.
Hibridinis miniveno modelis leidžia taupyti degalus ir tuo pačiu demonstruoja „Toyota“ būdingus ilgaamžiškumo standartus.
E-CVT transmisija yra hermetiška konstrukcija, kuri nereikalauja techninės priežiūros.
Vaikams bus patogu įlipti į saloną dėl minimalaus laiptelio aukščio, o automobilio sėdynes galima sulankstyti, kad būtų galima vežti sporto įrangą ar didelius baldus.
„Hyundai Palisade“
„Kelley Blue Book“ geriausių šeimos automobilių sąraše taip pat yra „Hyundai Palisade“.
Šis trijų eilių visureigis užsitarnavo patikimo automobilio reputaciją, nes jis be gedimų veikia pirmuosius metus po pirkimo ir turi ilgalaikę garantiją, sakė avarijų valdymo tarnybos „Claimsline“ įkūrėjas Andrew Franks.
„Jis taip pat turi aukštos kokybės saloną su pažangiausiomis technologijomis ir saugos funkcijomis“, – pridūrė specialistas.
Trijų eilių visureigis „Hyundai Palisade“ tinka šeimai.
Šaltinis: focus.ua