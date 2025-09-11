Lrytas Premium prenumerata tik
Specialistai įvardijo patvariausius automobilius: jiems nuvažiuoti 400 tūkst. km – ne problema

2025 m. rugsėjo 11 d. 07:44
Šiuolaikiniai automobiliai laikomi mažiau patikimais nei 80-ųjų ar 90-ųjų modeliai, tačiau tarp jų yra ir be problemų ilgai tarnaujančiųjų.
Patikimiausius automobilius nustatė JAV organizacijos „iSeeCars“ specialistai.
Ekspertai mano, kad ilgaamžiškumo rodiklis yra gebėjimas nuvažiuoti 400 000 km. Nuo 2013 m. jie tyrė informaciją apie registruotus automobilius ir jų ridos duomenis ir iš viso išanalizavo 402 mln. automobilių duomenis.
Pagrindinis reitingo rodiklis – tikimybė (procentais), kad tam tikras modelis nuvažiuos 400 000 km. Tyrimas parodė, kad pastaraisiais metais automobiliai tapo patikimesni – 2025 m. šis rodiklis siekė 8,6 proc.
Didžiausią tikimybę nuvažiuoti daugiau nei 400 000 km turi japonų automobiliai – „Toyota“ (17 proc.) ir „Honda“ (13,6 proc.). Tarp ilgiausiai tarnaujančių modelių dominuoja rėminiai visureigiai ir pikapai, o reitingo lyderiai yra „Toyota Tundra“ ir „Sequoia“.
Patikimiausi šiuolaikiniai automobiliai pagal iSeeCars:
„Toyota Tundra“ – 36,6 proc. tikimybė nuvažiuoti 400 000 km.
„Toyota Sequoia“ – 36,4 proc.
„Toyota 4Runner“ – 26,8 proc.
„Toyota Tacoma“ – 26,7 proc.
„Toyota Highlander Hybrid“ – 25,9 proc.
„Honda Ridgeline“ – 25,8 proc.
„Chevrolet Suburban“ – 22,0 proc.
„Toyota Avalon“ – 22,0 proc.
„Lexus GX“ – 20,7 proc.
„Chevrolet Silverado 1500“ – 18,8 proc.
GMC Yukon XL – 17,9 proc.
Chevrolet Tahoe – 17,7 proc.
Honda Pilot – 17,5 proc.
Honda Accord – 16,6 proc.
GMC Sierra 1500 – 16,1 proc.
