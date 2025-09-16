Lrytas Premium prenumerata tik
Išleistas galingiausias BMW sedanas: daugiau nei 900 AG ir „agresyvi“ konstrukcija

2025 m. rugsėjo 16 d. 12:59
Naujasis BMW M5 G60 gavo ekstremalią supergalingą versiją MH5 900. Sportinis sedanas išsiskiria „agresyvia“ išvaizda ir turi daugiau nei 900 AG galios variklį.
BMW M5 tiuningą atliko Vokietijos studija Manhart, kuri jau seniai dirba su įvairiais Bavarijos prekės ženklo modeliais. 
Detales apie naujieną atskleidė savo svetainėje. 
Naujasis BMW M5 Manhart MH5 900 E išlaiko plug-in hibridinį variklį su 4,4 litro V8 twin-turbo ir elektros varikliu, tačiau jo galia žymiai padidėjo. 
Ji padidinta nuo 727 iki 910 AG, o sukimo momentas – nuo 1000 iki 1200 N∙m. Tai galingiausias BMW sedanas. Taip pat atsirado sportinis išmetimo vamzdis.
BMW M5 Manhart charakteristikos neatskleidžiamos, tačiau žinoma, kad pagreitis iki 100 km/h užtrunka mažiau nei 3,5 sekundės, o maksimalus greitis viršija 300 km/h. Sedanas gali važiuoti elektros trauka.
BMW M5 tiuningas iš Manhart taip pat apima sportinės pakabos iš KW su sumažintu klirensu įrengimą. 
Standartiniai automobilio stabdžiai yra anglies pluošto ir keramikos. 
„Manhart MH5 900 E“ nuo standartinio „BMW M5 G60“ skiriasi agresyvesniu dizainu su naujais buferiais, taip pat anglies pluošto apdaila, difuzoriumi ir spoileriu. Galima pasirinkti 21 arba 22 colių skersmens kaltinius ratlankius. 
Šaltinis: focus.ua
