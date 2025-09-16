Naudotas „Porsche Cayenne“ (2010–2017 m.): kaip nusipirkus nenusivilti ir kas gyvybiškai svarbu jo priežiūroje

Ir ne be priežasties. Nes iki 2004 metais pasirodant pirmosios kartos „Cayenne“, „Porsche“ ne tik, kad niekada negamino padidintos prošvaisos automobilių (žinoma, neskaitant traktorių), tačiau ir apskritai neturėjo keturių durelių modelio.
Tad nieko keisto, kad nors ir galingi, sportiški, iki tol „Porsche“ buvo sąlyginai reti, ne masinio segmento automobiliai. Skirti tiems, kas nori, ir, svarbiausiai, gali įpirkti tokią mašiną.
Na, o „Cayenne“ buvo pagamintas naudojant „Volkswagen“ koncerno didžiausio SUV „Touareg“ platformą, tad akivaizdu, kad jam netrūko ir praktiškumo – pirmoje kartoje jis net turėjo pavaros palėtintoją. Kurio, taupant svorį, čia apžvelgiamame antros kartos modelyje buvo atsisakyta.
O be praktiškų savybių į jį tradiciškai gamintojui buvo montuojami galingi motorai, taip pat jis pasižymėjo puikiai suderintomis valdymo savybėmis – žinoma, kiek tą leido padaryti senos konstrukcijos platforma (nuo 2017 m. gaminta trečios kartos versija turėjo naują šiuolaikinę „MLB Evo“ platformą).
O kur dar viliojantis prekės ženklo įvaizdis ir, žinoma, netikėta išvaizdos sintezė tarp sportinių modelių ir tradicinio SUV. Tiesa, jau antroje kartoje jis atrodė gerokai veržliau nei pirmtakas, kas labiau derėjo su kitais markės automobiliais.
Taip pat antroje kartoje iš esmės buvo atnaujintas salonas, kuris dabar primena šiuolaikinių gamintojo modelių interjerus. Tradiciškai „Porsche“, apdailą buvo galima rinktis iš gausybės siūlomų variantų ir paketų, tačiau visgi kai kurie bandyto modelio, pagaminto 2016 metais, salono elementai klibėjo, o tai šios klasės automobilyje neatrodo solidžiai.
Kalbant apie motorus, jie buvo tik V6 arba V8, antroje kartoje atsirado ir aštuonių cilindrų turbodyzelinis variklis, pasiekiantis net 385 AG ir 850 Nm. Žinoma, kur kas populiaresnės (nes gerokai pigesnės) buvo versijos su kaip mano bandytu V6 motoru, pasiekiančiu 265 AG. Benzininių versijų galia siekė nuo 300 iki 570 AG.
Visi „Cayenne“ turėjo visų ratų pavarą, o štai iki atnaujinimo 2014 metais bazinės komplektacijos buvo su mechaninėmis pavarų dėžėmis – netikėtas sprendimas šioje klasėje. Pirmoje kartoje montuotą šešių laipsnių japonų „Aisin“ gamintojo automatinę pavarų dėžę „Tiptronic S“ pakeitė aštuonių laipsnių transmisija, trečioje kartoje pavarų dėžių gamybą gamybą perėmė vokiečių „ZF“ kompanija.
Kalbant tiek su „Bosch Car Sevice“ specialistais, tiek ir su kitais šių automobilių priežiūra užsiimančiais meistrais, neteko stebėtis, kad šio ženklo automobilius prižiūrėti yra brangu – pažangios technologijos ir brangūs sprendimai reikalauja nepigios priežiūros.
Na, bet dideles išlaidas galima sumažinti ar visai eliminuoti, jei laikytis paprastos, bet labai svarbios taisyklės. Nors automobiliuose buvo naudojama ilgaamžė alyva, kurios keitimo intervalas galėjo siekti iki 20 tūkst. kilometrų, specialistai rekomenduoja tą daryti ne rečiau nei kas 10 tūkst. kilometrų. O, važinėjant aktyviai – ir dar dažniau, taip pat kas antrą alyvos keitimą nepamiršti pakeisti ir alyvą tarpašinėje movoje.
Taip pat labai svarbu, kad variklio (tiek benzininio, tiek ir dyzelinio) aušinimo sistema būtų sandari ir veiktų tinkamai – tai taip pat šios kartos „Porsche Cayenne“ silpnoji vieta, o savalaikis remontas žymiai sumažins galimų vėlesnių didelių išlaidų variklio remontui tikimybę.
Daugiau apie naudotą antros kartos „Porsche Cayenne“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.