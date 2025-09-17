Lrytas Premium prenumerata tik
„Cupra“ pristatė galingą elektrinį krosoverį: nuvažiuojamas atstumas siekia 1000 km

2025 m. rugsėjo 17 d. 09:03
Naujojo modelio pranašautoju tapo koncepcinis automobilis CUPRA Tindaya, kuris buvo pristatytas IAA automobilių parodoje Miunchene. Automobilis pavadintas Kanarų salų kalno garbei. Apie jį papasakojama ispanų automobilių gamintojo svetainėje.
Naujas CUPRA Tindaya – 4,7 metro ilgio sportinis krosoveris su išraiškingu dizainu, sukurtas ant modernios SSP platformos. 
Jis turi išraiškingą „nosį“, praplatintus sparnus ir plonus žibintus. 
Automobilis taip pat turi agresyvią apdailą, nemažą spoilerį ir originalius 23 colių ratlankius. 
CUPRA Tindaya galinės durys atsidaro prieš eismo kryptį, o centrinės stogo atramos nėra. 
Salone įrengtos keturios atskiros sėdynės, atskirtos aukšta centrine konsole. 
Viduje įrengtas vairas ir išlenktas 24 colių ekranas. Vairuotojui orientuotą interjerą pabrėžia į jį pasukta centrinė konsolė. 
Važiavimo režimų jungiklis stilizuotas kaip kristalas. 
Taip pat CUPRA Tindaya turi du elektros variklius, kurių bendra galia 490 AG. Be to yra 1,5 litro benzininis generatorius. 
Pagreitis iki 100 km/h užtrunka 4,1 sekundės. Elektrinis režimas užtikrina 300 km nuvažiuojamą atstumą, o bendras nuvažiuojamas atstumas naudojant benziną ir elektros energiją – 1000 km.
Šaltinis: focus.ua
