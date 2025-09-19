Neįprastas dizainas: debiutavo naujasis „Renault Clio 2026“

Naujasis šeštosios kartos „Renault Clio“ prekyboje pasirodys iki metų pabaigos, o bazinėje versijoje kainuos mažiau nei 20 000 eurų. Apie automobilį pasakojama oficialioje „Renault“ svetainėje.
„Renault Clio 2026“ dizainas
Hečbekas Renault Clio 2026 turi greitesnį siluetą su išlenktu stogu ir paslėptomis galinių durų rankenomis. Jo galinė dalis dabar yra smailesnė, o „veidas“ tapo agresyvesnis.
Jis turi plačias radiatoriaus groteles, nemažą oro įsiurbimo angą buferyje ir siauras įstrižines žibintų lempas. Be to, automobilis tapo didesnis.
Renault Clio 2026 matmenys:
ilgis – 4116 mm;
plotis – 1768 mm;
aukštis – 1451 mm;
ratų bazė – 2591 mm.
Salonas ir įranga Renault Clio 2026
Clio salono išplanavimas yra pažįstamas iš elektrinių Renault automobilių. Priekinėje panelėje įrengti du 10,1 colių ekranai. Apdailai naudojamos perdirbtos medžiagos.
Naujasis Renault Clio tapo erdvesnis, o jo bagažinės tūris yra 391 l. Bazinėje versijoje yra oro kondicionierius, parkavimo jutikliai, adaptacinis tempomatas ir saugos sistemų rinkinys.
Brangiausia versija „Esprit Alpine“ turi 18 colių ratlankius, raktų nereikalaujančią prieigą, klimato kontrolę, kamerą, lietaus ir šviesos jutiklius. Tarp galimų papildomų funkcijų – apžvalgos kameros ir 410 W galios „Harman Kardon“ garso sistema.
Naujojo „Renault Clio“, charakteristikos
Naujasis „Renault Clio“ debiutavo trimis versijomis. 1,2 litro trijų cilindrų turbininis variklis išvysto 115 AG benzininėje versijoje ir 120 AG – su gamykliniu GAB. Benzino sąnaudos yra 5 l/100 km, o dujų – 6,9 l/100 km.
Aukščiausios klasės 1,8 litro hibridinis variklis E-Tech, kurio galia yra 160 AG, leidžia įsibėgėti iki 100 km/h per 8,3 sekundės ir sunaudoja 3,9 l/100 km. Hėčbeko vairo mechanizmas tapo jautresnis.
