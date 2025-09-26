Elektrinis superautomobilis: „Toyota“ pristatė naują „Tesla Roadster“ konkurentą

Naujojo modelio detalės buvo atskleistos „Lexus“ svetainėje. Naujas „Lexus Sport Concept“ (būtent taip buvo pavadintas prototipas) išsiskiria ryškiu dinamišku dizainu ir turi priekinių variklių benzininio automobilio proporcijas.
Jis turi ilgą variklio gaubtą ir išplėstus sparnus, o salonas yra pasislinkęs atgal. Žibintai papuošti firminiais strėliniais žibintais, o stogo išlinkis išlaikytas garsiojo superautomobilio „Lexus LFA“ stiliumi.
Gale įrengtas ištraukiamas antisparnas ir difuzorius. Kupė „Lexus Sport Concept“ turi dideles oro įsiurbimo angas, tačiau išmetimo vamzdžių nebuvimas rodo, kad tai vis dėlto yra elektromobilis.
Superautomobilis metė iššūkį elektrinei „Porsche Cayman“ ir naujajai „Tesla Roadster“, kurios pasirodymas nuolat atidedamas.
Naujas modelis bus vienas iš dviejų „Lexus“ kupė, kurie debiutuos artimiausiu metu. Kitas automobilis bus tiesioginis LFA palikuonis ir turės 900 AG hibridinį variklį su benzininu V8.
Beje, Monterėjaus automobilių savaitėje buvo pristatytas ir naujas „Lamborghini“ superautomobilis, kurio galia viršija 1000 AG.