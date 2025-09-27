Automobilių ekspertė įvardijo paslėptas funkcijas, apie kurias žino ne visi vairuotojai

Žinoma „TikTok“ tinklaraštininkė chequanxiaoqiao išskyrė kelias funkcijas, kurios gali padėti pagerinti vairavimo patirtį.
Pasak „Express“, mergina reguliariai skelbia trumpus vaizdo įrašus, kuriuose informuoja žiūrovus apie tai, kaip jie gali maksimaliai išnaudoti savo automobilius.
Viename populiariausių savo vaizdo įrašų ekspertė pabrėžia, kad beveik visi automobiliai turi reguliuojamą vairą.
„Daugelis žmonių nežino apie šias paslėptas automobilių funkcijas, kol jų automobilis nėra atiduodamas į metalo laužą. Paspauskite šį mažą raktelį po vairu.
Galite reguliuoti vairo priekinės ir galinės dalies aukštį“, – patarė ekspertas.
Traukiant nedidelę svirtį po vairo kolonėle, galima keisti vertikalų vairo aukštį, o daugelyje automobilių modelių vartotojai taip pat gali priartinti vairą.
Dažnai galima reguliuoti ir saugos diržų laikiklių aukštį, taip padedant užtikrinti automobilio vairuotojo ir priekinio keleivio saugumą.
„Saugos diržą galima reguliuoti pagal vairuotojo ūgį“, – sakė mergina.
Galiausiai ji pridūrė, kad galinio vaizdo veidrodėlį galima sureguliuoti taip, kad iš paskos važiuojančių automobilių žibintai naktį neapakintų vairuotojo.
„Ar važiuojant naktį galiniai automobilių žibintai per daug akina?
Tereikia paspausti šį mažą raktelį po galinio vaizdo veidrodėliu.
Galite įjungti nuo akinimo apsaugančią funkciją“, – atskleidė ji.