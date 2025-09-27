Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoTechnika

Automobilių ekspertė įvardijo paslėptas funkcijas, apie kurias žino ne visi vairuotojai

2025 m. rugsėjo 27 d. 19:33
Automobilių ekspertė patarė vairuotojams pasinaudoti paslėptomis automobilio funkcijomis ir papasakojo apie penkias iš jų, apie kurias daugelis vairuotojų nežino.
Daugiau nuotraukų (1)
Žinoma „TikTok“ tinklaraštininkė chequanxiaoqiao išskyrė kelias funkcijas, kurios gali padėti pagerinti vairavimo patirtį.
Pasak „Express“, mergina reguliariai skelbia trumpus vaizdo įrašus, kuriuose informuoja žiūrovus apie tai, kaip jie gali maksimaliai išnaudoti savo automobilius.
Viename populiariausių savo vaizdo įrašų ekspertė pabrėžia, kad beveik visi automobiliai turi reguliuojamą vairą.
„Daugelis žmonių nežino apie šias paslėptas automobilių funkcijas, kol jų automobilis nėra atiduodamas į metalo laužą. Paspauskite šį mažą raktelį po vairu.
Galite reguliuoti vairo priekinės ir galinės dalies aukštį“, – patarė ekspertas.
Traukiant nedidelę svirtį po vairo kolonėle, galima keisti vertikalų vairo aukštį, o daugelyje automobilių modelių vartotojai taip pat gali priartinti vairą.
Dažnai galima reguliuoti ir saugos diržų laikiklių aukštį, taip padedant užtikrinti automobilio vairuotojo ir priekinio keleivio saugumą.
„Saugos diržą galima reguliuoti pagal vairuotojo ūgį“, – sakė mergina.
Galiausiai ji pridūrė, kad galinio vaizdo veidrodėlį galima sureguliuoti taip, kad iš paskos važiuojančių automobilių žibintai naktį neapakintų vairuotojo.
„Ar važiuojant naktį galiniai automobilių žibintai per daug akina?
Tereikia paspausti šį mažą raktelį po galinio vaizdo veidrodėliu.
Galite įjungti nuo akinimo apsaugančią funkciją“, – atskleidė ji.
vairavimasvairuotojaiAutomobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.