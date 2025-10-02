Vairuotojus ragina nemokamai pasitikrinti automobilio techninę būklę

Rudenį atlikta patikra leidžia iš anksto pastebėti susidėvėjusius ar eksploatacinius parametrus praradusius transporto priemonės komponentus, kurie šaltesniu metų laiku gali sukelti rimtų problemų. Akciją organizuoja minėtas degalinių tinklas kartu su TUV NORD Lietuva, UAB techninės apžiūros padaliniu.
„Prasidėjus rudeniui ir sugrįžus į įtemptą darbo ritmą, daugelio kasdienybė pilna skubėjimo. Vis dėlto norime priminti, kad trumpas sustojimas šiandien gali prisidėti prie saugesnių rytojaus kelionių.
Tęsdami pavasarį pradėtą iniciatyvą, kviečiame savo dienotvarkėje numatyti vizitą vienoje mūsų degalinių ir nemokamai pasitikrinti automobilio techninę būklę. Tai nėra tik formalumas – tai investicija į savo ir kitų saugumą kelyje. Artėjant sudėtingoms eismo sąlygoms, kai keliai tampa slidūs ir matomumas prastėja, žinojimas, jog automobilis techniškai tvarkingas, suteikia daugiau saugumo ir ramybės“, – teigia „Circle K“ degalinių tinklo generalinis direktorius Skirmantas Mačiukas.
Vairuotojai linkę delsti
Pagal galiojančius teisės aktus, vasarines padangas į žiemines privaloma pakeisti iki lapkričio 10 d., tačiau, kaip pastebi TUV NORD Lietuva transporto priemonių techninės ekspertizės padalinio vadovas Vladimir Tonkich, dauguma vairuotojų šį procesą atidėlioja.
„Daugelis vairuotojų padangas keičia tik artėjant lapkričio 10-ajai arba sulaukę pirmojo sniego. Tuomet servisai būna perpildyti, o žmonės rizikuoja savo saugumu važinėdami su netinkamomis padangomis“, – teigia V.Tonkich.
Pasak jo, dėmesio stoka svarbiems automobilio elementams gali turėti rimtų pasekmių. Netinkama padangų, žibintų ar stabdžių sistemos būklė didina eismo įvykių riziką.
Kas bus tikrinama akcijos metu?
Akcijos metu bus tikrinami šie transporto priemonės saugumo parametrai: transporto priemonės žibintų bei atšvaitų būklė, padangų būklė, išorinė transporto priemonės rėmo arba kėbulo būklė, vairuotojų matomumui įtaką darančių transporto priemonės komponentų – valytuvų, priekinių stiklų ar galinio vaizdo veidrodžių būklė.
TUV NORD Lietuva specialistai vairuotojų lauks nuo 10:00 iki 17:00 val. šiose degalinėse:
- Spalio 6 d. – degalinė „Circle K Tūkstantmetis“ (Prūsų g. 26A, Vilnius);
- Spalio 7 d. – degalinė „Circle K Grigiškės“ (Didžiulio g 5, Dėdeliškės);
- Spalio 8 d. – degalinė „Circle K Tarandė“ (Sudervės g. 2G, Avižieniai).
- Spalio 9 d. – degalinė „Circle K Elektrėnai“ (Sabališkių g. 1F, Elektrėnai).
- Spalio 10 d. – degalinė „Circle K Kurėnai“ (Ežero g. 7, Kurėnai). Pasirengimas šaltajam sezonui
V.Tonkich pabrėžia, kad žiema – didžiausias išbandymas automobiliui. Drėgmė, kelio druskos ir žema temperatūra spartina koroziją, gadina elektros ir stabdžių sistemas, o prastai prižiūrėta transporto priemonė tampa nesaugi.
„Labiausiai šalčio ir nepalankių oro bei kelio sąlygų paveikiami automobilio elementai yra padangos, kurios praranda elastingumą, todėl prastėja sukibimas su kelio danga bei akumuliatorius – žemoje temperatūroje sumažėja jo talpa, todėl kyla variklio užvedimo problemų. Drėgmė ir kelio druskos skatina stabdžių sistemos komponentų koroziją, o sezonui nepritaikyti aušinimo bei langų plovimo skysčiai gali užšalti ir sugadinti sistemas. Be to, trumpesnės dienos ir prastesnis matomumas reikalauja nepriekaištingai veikiančių žibintų“, – pabrėžia V. Tonkich.
Dažniausi trūkumai
TUV NORD Lietuva ekspertas pastebi, kad dažniausiai rudenį atliekant patikras nustatomi trūkumai susiję su akumuliatoriaus veikimu, nusidėvėjusiomis stabdžių sistemos dalimis, netinkamomis arba visiškai nusidėvėjusiomis padangomis, nesureguliuotais žibintais bei aušinimo ar langų plovimo skysčių problemomis.
„Būtent dėl šių dažniausiai pasitaikančių trūkumų kviečiame vairuotojus neatidėlioti ir pasinaudoti galimybe nemokamai pasitikrinti automobilio būklę. Pavasarį vykdyta nemokama automobilių techninės būklės patikra atskleidė aiškią tendenciją – dauguma dalyvavusių transporto priemonių turėjo trūkumų“, – primena S.Mačiukas.
apžiūrasenas automobilisdegalinė
