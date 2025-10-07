Šiemet nuo 2022 metų gaminamas „Model Y“ buvo atnaujintas, o šių metų pradžioje aš bandžiau modelį iki atnaujinimo. Testą rasite čia:
Vizualiai jis nemažai skiriasi nuo ankstesnės versijos – vientisa šviesų juosta priekyje, kitokie sujungti žibintai gale.
Salone priekinės sėdynės dabar ne tik šildomos, bet ir vėdinamos, buvo sumontuotas papildomas ekranas gale sėdintiems keleiviams, pagerinta apdailos medžiagų kokybė, pagerintos važiavimo savybės.
Įdomu tai, kad atnaujinto bazinio modelio kaina nepadidėjo ir prasideda nuo 45 970 eurų – tai yra automobilis su mažesnės 60 kWh talpos akumuliatoriumi. O modelis su 82 kWh akumuliatoriumi (įkraunama 79 kWh, gamintojo nurodomas nuvažiuojamas atstumas – 622 kilometrai) ir galiniais varančiaisiais ratais atsieis vis dar įmones tenkinančius 49 970 eurų (taikoma 4 metų garantija, papildomai galima įsigyti pratęstą „Mango Insurance“ garantiją, o pasinaudojus nuoroda po vaizdo apžvalga, bus suteikta papildoma 10 proc. nuolaida).
Tačiau čia – „Performance“ modelis, kurio du elektros motorai pasiekia net 461 kilovatą arba 627 arklio galias ir 741 Nm – tai leidžia šiam nemažam ir erdviam (JAV galima ir septynių sėdimų vietų versija) elektromobiliui iki 100 km/h įsibėgėti vos per 3,5 sekundes, maksimalus greitis siekia 250 km/h, o kaina yra 62 970 eurų – už modelį iki atnaujinimo gamintojas prašė 4000 eurų mažiau.
Bet ką ten ta kaina, kai iš po kojos veržiasi tokia elektros galia – išbandžiau beveik visus, išskyrus maksimalų greitį, dinaminius parametrus. Ir turiu pasakyti, kad kol kas nematau kitų elektromobilių, kurie savo kainos, praktiškumo ir dinamikos santykiu prilygtų šiam modeliui.
Nebent išskyrus vis daugiau mūsų šalyje atsirandančių elektromobilių iš Kinijos – atrodo, kad bent jau kol kas „Tesla“ yra vienintelė atsvara šioms mašinoms iš Rytų. Tad nieko keisto, kad tai – ir populiariausias elektromobilis tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje.
O dar labai patiko „Performance“ modelyje komplektuojama nustatomo standumo pakaba – galima važiuoti tiek komfortiškai, oriai linguojant per nelygumus, tiek ir gerokai standžiau brėžiant posūkius, bet be dantis kratančio kietumo – puikiai suderintos savybės tarp komforto ir sportiškumo.
Ir šis 4,8 m ilgio elektromobilis su 2,9 m atstumu tarp ašių puikiai tinka azartiškam važiavimui ne tik tiesiai – žemas svorio centras, standus kėbulas ir, svarbiausia, dėl kėbului daug naudoto lengvo aliuminio sąlyginai kaip elektromobiliui nedidelis svoris (tai yra sunkiausia „Model Y“ versija, sverianti 2108 kilogramus), jis pasižymi tiek geru valdymu (žinoma, žemesnis tos pačios platformos „Model 3“ būtų smagesnis), tiek ir jau ne kartą įtikinusiomis mažomis energijos sąnaudomis – net ir po aktyvaus važiavimo, jos buvo tik 18,3 kWh/100 km.
Daugiau apie naują „Tesla Model Y Performance“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje:
