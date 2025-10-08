Tokio automobilio rinkoje nebeliks: populiaraus ir nebrangaus modelio atsisako dėl rimtų priežasčių

Paskutiniai „Kia Soul“ automobiliai nuo konvejerio JAV nuvažiuos iki spalio pabaigos, o liko parduoti tik keletas tūkstančių automobilių. Šią informaciją patvirtino oficiali „Kia“ svetainė.
„Kia Soul“ jau pasitraukė iš daugumos rinkų. Gimtojoje Pietų Korėjoje modelis nebebuvo parduodamas dar 2021 m., o Europoje – 2024 m.
Iš modelių linijos jau dingo elektrinė versija ir 1,6 litro 204 AG turbininis variklis, o dabar naujasis „Kia Soul“ siūlomas tik su 2,0 litro atmosferiniu keturių cilindrų varikliu, kurio galia 149 AG.
„Kia Soul“ pardavimai pastaraisiais metais smarkiai sumažėjo. Jei 2015 m. buvo parduota daugiau nei 200 tūkst. automobilių, tai 2024 m. – tik 54 tūkst.
Kol kas nėra planuojamas tiesioginis „Kia Soul“ įpėdinis, tačiau verta paminėti, kad elektrinę versiją pakeitė krosoveris „Kia EV3“.
Originalus „Kia Soul“ buvo pristatytas 2009 m. Praktinis kompaktiškas modelis buvo sukurtas jaunimui.
Būtent todėl buvo pasiūlytos plačios automobilio personalizavimo galimybės, o tarp papildomų opcijų visada buvo galingos akustinės sistemos.
Per 16 metų buvo išleisti trys „Kia Soul“ kartos modeliai. Iš viso pagaminta daugiau nei 1,5 mln. automobilių.
Šaltinis: focus.ua
