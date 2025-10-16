Vairuotojai gali patys sutvarkyti šią detalę: ekspertas atskleidė paslaptį, apie kurią mechanikai tyli

Kaip rašo „Daily Express“, mechanikas S.Kilmeris paaiškino, kad dauguma šiuolaikinių benzininų ir dyzelinių automobilių turi paslėptą salono oro filtrą. Jis yra už daiktadėžės ir lengvai išimamas. Pasak eksperto, reguliarus filtro valymas ar keitimas leidžia išvengti nereikalingų išlaidų dirbtuvėse ir palaikyti sklandų ventiliacijos sistemos veikimą.
Specialistas parodė, kaip pasiekti filtrą: pakanka paspausti ant daiktadėžės, atidaryti dangtelį ir išimti elementą.
Valymui jis pataria išpurtyti filtrą nuo dulkių arba jį nuplauti, o jei jis labai nešvarus – pakeisti. Tuo tarpu S.Kilmeris rekomenduoja pirkti naujus filtrus internetu, kur jie kainuoja pigiau nei automobilių dalių parduotuvėse.
Ekspertas taip pat pažymėjo, kad žmonėms, jautriems kvapams, yra filtrų su aktyvintomis anglimis, kurie geriau valo orą.
„YouTube“ žiūrovų reakcija Scotty patarimas sulaukė didelio atgarsio tarp jo „YouTube“ kanalo žiūrovų. Daugelis vairuotojų padėkojo ekspertui už paprastą instrukciją, kuri padėjo jiems išvengti išlaidų serviso centruose.
Vartotojas @mikearakelian6368 parašė: „Šis vaikinas yra geriausias! Man patinka visi patarimai... visada gerai, kai yra kas nors, ko galima paklausti, prieš tai neišrašant sąskaitos!“
Kitas žiūrovas, @garyoverholt1958, pridūrė: „Tik ką pakeičiau savo. Scotty teisus“.
Kitas vartotojas pažymėjo: „Tik ką pakeičiau savo, pažiūrėjęs šį vaizdo įrašą. Mano buvo visiškai užsikimšęs. Kondicionierius dabar veikia gerai. Nuoširdžiai dėkoju!!!“.
Pasak „ClickMechanic“ paslaugos, užteršto salono filtro keitimas Jungtinėje Karalystėje paprastai kainuoja nuo 40 iki 75 svarų (45 iki 86 eurų), vidutinė kaina yra 60 svarų (68 eurai).
Primename, kad S.Kilmeris žinomas kaip vienas populiariausių automobilių ekspertų „YouTube“ tinkle, kur kasdien skelbia patarimus vairuotojams.