2025 m. „Nissan Micra“ testas: geriausio Europos automobilio sprendimai, jo privalumai ir trūkumai

„Renault 5“ – šis elektrinis miesto mažylis sulaukė aukščiausio įvertinimo iš Europos automobilinių leidinių atstovų ir šiemet buvo išrinktas geriausiu Europos Metų automobiliu. Žinoma, tai nebūtinai reiškia, kad jis yra geriausias pasirinkimas, ypač ieškantiems erdvios ir praktiškos mašinos, bet faktas, kad jis sulaukė daug simpatijų tiek dėl savo išvaizdos, tiek ir azartiškų važiavimo savybių, apie ką daugiau sužinosite šioje vaizdo apžvalgoje žemiau.
Na, o šeštos kartos „Nissan Micra“ (beje, 1992 metais debiutavusi trečios kartos versija buvo išrinkta geriausiu Europos Metų automobiliu ir tai buvo pirma tokio įvertinimo sulaukusi mašina iš Japonijos) yra „Renault“ ir „Nissan“ aljanso bendradarbiavimo vaisius.
Tik, skirtingai nuo ankstesnės kartos modelio, kuriame „Micra“ su kitais „Renault“ automobiliais siejo daugiausiai varikliai, šįkart modeliai skiriasi tik išvaizdos niuansais, labiau pastebimais išorėje.
Ir čia dizaineriai pasidarbavo gana meistriškai, „Micra“ suteikdami kitokių bruožų nei „Renault 5“, tad nuo bendraplatformio japoniškos markės modelis skiriasi tiek iš priekio, tiek ir galo. O štai salone skirtumų gerokai mažiau. Nors negali sakyti, kad gamintojas nesistengė – nors ant stiklo galima pamatyti Prancūzijos simbolį gaidį, belaidžio įkrovimo vietoje rasite Japonijos Fudzijamos kalno siluetą. Malonios smulkmenėlės tikslinei auditorijai.
Kaip ir „Renault 5“, taip ir „Nissan Micra“ montuojamas 40 arba 52 kWh talpos akumuliatorius, kuris leidžia nuvažiuoti iki 410 kilometrų, priekinius ratus suka 110 kW motoras (su mažesniu akumuliatoriumi jo galia yra 90 kW), o elektromobilį galima įkrauti iki 100 kW siekiančia galia – iki 80 proc. jis bus įkrautas per pusvalandį.
O dar visos versijos turi didelius 18 colių ratus – tokios dabar mados. Tačiau subjektyviai pastebėjau, kad „Micra“ važiuoja minkščiau nei „Renault 5“. Žinoma, visai gali būti, kad ir kelio kokybė Lenkijoje, kur bandžiau „Renault“, ir Olandijoje, kur vyko „Micra“ bandymai, skyrėsi, tad ir pojūčiai skirtingi.
Bet kokiu atveju, skirtumai tarp automobilių minimalūs ir tai nėra blogai – gi ne tik dėl išvaizdos buvo pelnytas aukščiausias bendraplatformio įvertinimas. Nors jei vertinti mašinos praktiškumą, man labiausiai pritrūko vietos gale (tuo įsitikinsite pasižiūrėję vaizdo apžvalgą) – galima paminėti ne vieną modelį, kuris būdamas panašaus 4 metrų dydžio, yra gerokai erdvesnis gale („Renault Clio“, „Volkswagen Polo“, „Škoda Fabia“ ar tas pats ankstesnės kartos „Nissan Micra“). Bet visgi mažame elektromobilyje reikia kažkur montuoti ne tokį ir mažą akumuliatorių, tad ir salono erdvė nukenčia.
O apskritai, tai tikrai smagus elektra varomas mažylis, kurį pirkėjai rinksis širdimi. Deja, naujo „Nissan Micra“ kaina kol kas neskelbiama (bendraplatformis „Renault 5“ kainuoja nuo 27 290 eurų), gamintojas taiko 5 metų ir 100 tūkst. kilometrų garantiją, papildomai galima įsigyti pratęsta „Mango Insurance“ garantiją (pasinaudojus nuoroda po vaizdo medžiaga bus suteikta papildoma 10 proc. nuolaida).
Daugiau apie naują „Nissan Micra“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.