PHEV, MHEV, HEV – ką vairuotojams reikia žinoti apie šias raides?

Ką visos šios raidės reiškia paprastam vairuotojui? Kaip vartotojui įsitikinti, kuris automobilis geriausiai atitinka jo poreikius?
Trys hibridų tipai
Dabartiniai nauji automobiliai paprastai galėtų būti suskirstyti į varomus vidaus degimo varikliais (į juos pilamas benzinas arba dyzelinas) ir elektromobilius (jų elektrinius motorus suka baterijose kaupiama elektros energija).
Vis dėlto yra ir tarpinių pavaros variantų, kuriuose vidaus degimo varikliai skirtingomis formomis derinami su elektros pavara.
Dėl tokio skirtingų sistemų sujungimo transporto priemonėse jie vadinami hibridiniais.
Šiuo metu rinkoje yra trijų tipų hibridiniai automobiliai: švelnieji arba daliniai hibridai (angl. Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV), technologijos pradininkai tradiciniai hibridai (angl. Hybrid Electric Vehicle, HEV) bei arčiausiai elektromobilių pozicionuojami iš tinklo įkraunamieji hibridai (angl. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).
SUV trumpinys anglų kalba gali kiek suklaidinti (Sport Utility Vehicle), tačiau dabar taip yra apibūdinami patogūs didesnio pravažumo modeliai.
Gamintojai kartais juos įvardija ir kitais terminais, rodančiais jų galimybę komfortiškai važiuoti tiek mieste, tiek ant prastesnės dangos: miesto visureigiais ar krosoveriais.
Šie automobiliai Europoje yra vieni perkamiausių. Duomenų bendrovės „DataCenter“ duomenimis, pernai Lietuvoje kas antras naujas nupirktas automobilis buvo SUV.
Specialistai sutinka, kad vienas geriausių būdų įsitikinti, kokia transporto priemonė vartotojui tinkamiausia, yra nuodugniai ją išbandyti.
Vieniems pakaks ir trumpos kelių valandų išvykos su pasirinktos markės bandomuoju modeliu iš atstovybės, o išsamiau dominantį modelį norintys pažinti vairuotojai gali rinktis ilgalaikės nuomos (mėnesiui ir ilgiau) bendrovių paslaugas.
Pavyzdžiui, Lietuvoje veikianti bendrovė „WeFleet“ rugpjūtį siūlė išmėginti geriausiai Europoje 2023 m. parduotą SUV modelių B segmento atstovą „Peugeot 2008“ ar segmentu aukščiau esantį „Kia Sportage“, taip pat paklausius hečbekus „Peugeot 308“ bei 1-osios serijos BMW.
O kokį pavaros tipą geriau rinktis?
Leidžia sutaupyti Automobilių žurnalistas, laidos „Autopilotas“ vedėjas Vytenis Kudarauskas atkreipia dėmesį, kad bet kuris hibridas visų pirma efektyviausiai išnaudojamas važinėjant mieste.
Suprantama, dauguma vairuotojų didesnę laiko dalį kilometrus renka būtent miestuose, kuriuose gyvena, dirba, lanko parduotuves, mokslo ir kitas įstaigas.
Tačiau tiems, kam reikia kasdien keliauti šimtus kilometrų viršijančius atstumus ir daugumą jų susukti greitkeliuose, vis dar naudingesni bus tradiciniai modeliai su galingesniais vidaus degimo varikliais.
„Švelniojo hibrido pavaros naudą paprastam vairuotojui sunkiau apčiuopti, tad ji tinkamiausia tiems, kurie mažai važinėja.
Tokią galios sistemą paprastai sudaro vidaus degimo variklis, sujungtas diržu su 48 V elektros sistema: starteriu-generatoriumi ir nedideliu akumuliatoriumi.
Elektrinė sistemos dalis negali tiesiogiai sukti automobilio ratų, bet suteikia papildomos galios, kai varikliui tenka didžiausia apkrova – pajudant, lenkiant ar staigiai akceleruojant“, – paaiškina žinovas.
Skirtingų gamintojų duomenimis, tokios MHEV sistemos padeda sumažinti vidutines degalų sąnaudas iki 0,8 litro/100 kilometrų.
Štai minėtos bendrovės „WeFleet“ ilgalaikei nuomai siūlomas SUV modelis „Sportage“ su tokia sistema ir automatine 7 pavarų greičių dėže vidutiniškai paprastai sunaudoja 5,1 litro benzino šimtui kilometrų nuvažiuoti, o „Peugeot 308“ modeliui pakanka 4,9 litro.
Dar didesniu taupumu pasižymi tradiciniai hibridiniai modeliai (HEV), kuriuose sumontuotos šiek tiek didesnės, paprastai iki 2 kWh talpos siekiančios baterijos.
Jose kaupiama stabdant regeneruojama energija suteikia elektros motorui didesnį galios impulsą ir pastebimai didesnę pagalbą vidaus degimo varikliui pajudant ar įsibėgėjant.
„Tradiciniai hibridai, kad ir nedaug, bet gali važiuoti naudodami tik elektros energiją, o didžiausias jų ekonomiškumas atsiskleidžia pajudant iš vietos.
Tokie hibridai – puikus pasirinkimas daug važinėjantiems ir neturintiems galimybės akumuliatorių įkrauti namuose ar darbe.
Mokant išnaudoti hibridinės pavaros našumą, išties galima maloniai nustebti, kokios mažos jų degalų sąnaudos“, – privalumus paaiškina V. Kudarauskas.
Galima išsirinkti tinkamiausią
Iš tinklo įkraunamuose hibridiniuose automobiliuose montuojamos didesnės, paprastai keliolikos kilovatvalandžių talpos baterijos, kurios vien elektros režimu, smarkiai netaupant, leidžia nukeliauti bent 30–60 kilometrų arba tokius atstumus, kurių paprastai pakanka dažno vairuotojo kasdieniams poreikiams mieste.
Todėl šio tipo automobiliai ypač ekonomiški, jei yra galimybė juos kasdien įkrauti: namuose, darbe ar kitoje patogioje vietoje.
„Iš tinklo įkraunami modeliai puikiai tinka kursuojantiems rutininiais maršrutais.
Jei žmogus kasdien važiuoja tuo pačiu ar panašiu maršrutu ir žino, kad įkrauto akumuliatoriaus pakaks kasdieniam kilometražui įveikti, jis tokią sistemą gali išnaudoti maksimaliai.
Be to, jeigu sumanys važiuoti, pavyzdžiui, į užmiestį, vis dar turės pilną baką degalų, todėl automobilis nevaržys pasibaigus elektros energijai ir neuždarys tik mieste“, – pažymi V. Kudarauskas.
Eksperto teigimu, naudojant iš tinklo įkraunamą hibridą tokiomis sąlygomis ir įkraunant palankiais tarifais, galima smarkiai sutaupyti: šimtui kilometrų nuvažiuoti gali pakakti 3–5 eurų.
Pavyzdžiui, „Peugeot 308“ modelio PHEV versija vidutiniškai naudoja vos 1,1 litro benzino, o vien elektros režimu įmanoma nuvažiuoti ir iki 66 kilometrų.
Šiandien įvairias galios sistemas montuoja didžioji dalis gamintojų, tad skirtingus lūkesčius automobiliams puoselėjantys vairuotojai gali rinktis iš išaugusios pavarų tipų įvairovės ir jas derinti su skirtingais kėbulo modeliais ar pravažumo savybėmis.
O norimą automobilį galima išsinuomoti ilgesniam laikui – po išmėginimų pasidarys aišku, ar jis tikrai tiks.
Be to, kaip rodo „WeFleet“ pavyzdys, nuomos bendrovės pasiūla leidžia lanksčiai keisti transporto priemones atsižvelgiant į kintančias sąlygas.
Taip atsiveria galimybė ne tik išsirinkti tinkamiausią modelį, bet ir nuolat naudotis naujausiais ir pažangiausiais automobiliais.
AutomobiliaiElektromobiliairaidės
Rodyti daugiau žymių